«НоваТЭК» завершил строительство второй линии «Арктик СПГ — 2» более чем на 80%

Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС) компании «НоваТЭК» завершил строительство второй технологической линии «Арктик СПГ — 2» более чем на 80%.

Об этом в ходе церемонии финального взвешивания первого СПГ-модуля на ЦСКМС сообщил замначальника управления интеграции модулей ООО «Арктик СПГ — 2» Максим Михалев, пишет ТАСС.

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«В настоящий момент прогресс готовности технологической линии № 2 завода "Арктик СПГ 2" составляет более 80%. На втором основании гравитационного типа завершены общестроительные работы, выполняются работы по механическому оснащению», — уточил специалист.

Также сообщается, что на втором основании гравитационного типа уже смонтированы все шарнирные опоры, куда устанавливаются модули, и балки, по которым модули будут транспортированы в проектное положение. Кроме того, в зоне сухого дока № 2 выполнен монтаж и пусконаладочные работы трех подстанций для обеспечения временным электроснабжением модулей на период проведения строительно-монтажных и других работ.

«Арктик СПГ — 2» предусматривает строительство трех технологических линий по производству сжиженного природного газа общей мощностью 19,8 млн т в год и стабильного газового конденсата до 1,6 млн т в год. Проект реализуется в инновационной концепции строительства с использованием оснований гравитационного типа (ОГТ), что предполагает отсутствие работ по строительству завода на месте его расположения и позволяет минимизировать воздействие на окружающую среду.

ЦСКМС, расположенный в поселке Белокаменка Мурманской области, является первым в мире заводом по серийному производству линий сжижения природного газа на ОГТ.