В январе-марте машины на вторичном рынке приобрели 60% взявших автокредит клиентов ВТБ

Российские финансовые организации по итогам первого квартала текущего года выдали примерно 250 млрд руб. автокредитов, что на четверть превышает показатель того же периода 2022-го.

Об этом рассказали эксперты банка ВТБ. «В марте выдачи автокредитов в России превысили 94 млрд рублей, что почти на 20% выше результата февраля. Всего по итогам первого квартала на покупку транспортных средств физлица получили около 250 млрд рублей. Это примерно на четверть превосходит итоги января — марта прошлого года и на 8% — рекордного 2021 года», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы банка.

Уточняется, что сам ВТБ в январе-марте 2023 года оформил около 18,2 тыс. автокредитов на сумму свыше 22 млрд руб., что почти в 1,5 раза больше итогов аналогичного периода прошлого года; при этом наиболее активным оказался последний месяц квартала: в марте выдачи автокредитов превысили 8,7 млрд руб. «Это на 35% больше, чем результат банка в феврале и выше среднерыночной динамики за март», — констатировали в пресс-службе банка.

По данным ВТБ, средняя сумма одного автокредита в первом квартале года составила 1,2 млн руб., незначительно увеличившись с начала года.

По словам начальника управления партнерских продаж авто, вице-президента ВТБ Владимира Высоцкого, в условиях ограниченного выбора на российском авторынке высокую долю в выдачах кредитов продолжают занимать автомобили с пробегом. «В январе-марте машины на вторичном рынке приобрели 60% клиентов ВТБ. Наибольший интерес заемщики проявляли к маркам Kia, Hyundai и Lada, а средний возраст приобретаемого авто составил 7,2 года. Мы ожидаем, что по мере расширения ассортимента брендов новые транспортные средства начнут отвоевывать свои позиции и рынок будет возвращаться к сбалансированным значениям», — рассказал Высоцкий.