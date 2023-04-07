ОДК сообщила о запуске серийного производства двигателей ПД-14 для российского самолета МС-21

В Перми начато серийное производство двигателей ПД-14.

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Об этом сообщает Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в госкорпорацию «Ростех»).

«Это самая совершенная и высокотехнологичная разработка в области машиностроения в России на сегодняшний день. ПД-14 в составе самолета МС-21-310 станет основным для гражданской авиации на несколько десятилетий», — подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что к 2030 году компания планирует наладить выпуск в объеме 160 двигателей ежегодно. «Это амбициозная задача, и мы ее выполним», — заверили в ОДК.

Для достижения поставленных целей в Перми 6 апреля был открыт центр подготовки специалистов для авиастроения. «Работы предстоит много, и новые кадры нам не помешают», — пояснили в корпорации.

В конце декабря 2022 года Росавиация одобрила ключевые изменения в типовую конструкцию самолета МС-21, связанные с установкой российского двигателя ПД-14 и крыла из композиционных материалов отечественного производства.

МС-21 — семейство среднемагистральных пассажирских самолетов на 163-211 пассажирских мест. Изначально лайнеры планировалось выпускать как с российскими двигателями ПД-14, так и с американскими Pratt & Whitney. Версия МС-21-300 с иностранным мотором и крылом получила базовый сертификат типа в конце 2021 года. Ожидалось, что первые четыре таких самолета будут поставлены в конце 2022-го авиакомпании «Россия». После введения санкций сроки поставок сдвинулись на 2024 год; все машины будут оснащены только отечественным ПД-14. До 2030 года заказчикам планируется поставить более 270 самолетов МС-21.