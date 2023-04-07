Особенности и преимущества уничтожения тараканов

Без доступа к воде прусаки долго не живут – им необходима жидкость для нормальной жизнедеятельности и размножения.

Важно понимать, что назойливые вредители встречаются не только в помещениях, где недостаточно качественно убираются. Сейчас общая популяция этих паразитов в крупных городах разрослась до огромных масштабов: в короткие сроки семейство прусаков может легко «захватить» целый многоквартирный дом – одна квартира за другой. Поэтому сейчас как никогда актуальны услуги по уничтожению тараканов от профессиональной СЭС.

Зачем нужны средства от тараканов? Почему нужна быстрая дезинсекция?

Конечно, увидеть домашних тараканов у себя на кухне или в санузле – это уже неприятно. Сразу появляется ощущение брезгливости, чувство домашнего уюта отступает на задний план. Но помимо неприятных эмоций, паразиты могут причинить серьезный вред для здоровья.

Тараканы – самый нечистоплотный вид вредителей. Они буквально живут в самых злачных местах и активно наведываются на помойные площадки. На их лапках скапливаются вредители: яйца паразитов, вирусы, бактерии. Эти патогены могут привести к развитию опасных заболеваний – ведь в доме прусаки активно ползают по кухонным поверхностям. Помимо прочего, продукты жизнедеятельности членистоногих – сильнейший аллерген и вызывают постепенное повышение чувствительности организма.

Известные также и неприятные случаи, когда тараканы во сне заползали людям в ушные каналы. К сожалению, это не «страшилка», а то, что действительно может произойти, если вредителей расплодилось достаточно много.

Вовремя травить тараканов – значит заботиться о своем здоровье и предотвращать активное распространение этих вредителей. Дезинсекцию лучше проводить сразу, как только вы обнаружили прусаков в своем доме.

Эффективные средства от тараканов

Оказавшись в уютном доме человека, букашки будут делать все, чтобы не выдать свое присутствие. Активность они проявляют только по ночам, а гнезда устраивают подальше от глаз людей, в наиболее укромных уголках.

Профессиональная дезинсекция от тараканов – это способ «достать» прусаков в любом месте, где бы они не спрятались. Для обработки применяются эффективные средства от тараканов – инсектициды с доказанным действием, а также особая методика обработки: распыление препаратов с помощью генераторов холодного и горячего тумана. В таком виде яды обладают наибольшей проницаемостью и действуют на все жизненные формы паразитов: имаго, личинки и яйца тараканов. Густое облако тумана равномерно окутывает все окружающие объекты и обеспечивает контактное отравление насекомых.

Тараканы лезут от соседей, что делать?

В многоквартирных домах редко встречаются случаи единичного заражения. Чаще всего насекомые поражают сразу несколько соседних квартир, или мигрируют из одного помещения в другое в поисках пищи. Если вы ваши соседи травили тараканов или вы уверены, что вредители лезут из соседней квартиры, ваш дом может быть в зоне риска. В таком случае отличное решение – совместная обработка от тараканов, когда очистке подвергают все зараженные объекты одновременно. Другая популярная опция - установка барьерной защиты, которая не будет давать насекомым пробраться внутрь.

Яд для тараканов опасен для человека?

В жилом секторе разрешено использовать только определенные средства от вредителей. Важно, чтобы препараты не могли навредить людям (детям, взрослым, пожилым) и домашним питомцам. Обращаться лучше в СЭС, где точно есть все соответствующие документы на яды от тараканов.

Например, СанЭпидемСтанция – служба, которая официально работает по Москве и Московской области. Сотрудники выставляют данные о препаратах и сертификаты в открытый доступ, а обработку от тараканов проводят только по стандартам СанПиН. Обратитесь к профессионалам, чтобы наверняка избавиться от тараканов в доме и не сомневаться в безопасности препаратов для здоровья.