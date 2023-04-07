Сервис Rutube впервые рассказал о числе зарегистрированных на видеохостинге пользователей

Общее количество зарегистрированных пользователей ведущего российского онлайн-сервиса для хостинга и просмотра видео Rutube составило на начало апреля 23 млн человек.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на генерального продюсера видеоплатформы Давида Кочарова.

«На 1 апреля количество зарегистрированных пользователей составило 23 млн человек», — цитирует агентство медиаменеджера.

Кочаров уточнил, что количество загруженных на хостинг видеороликов за первый квартал увеличилось по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 173% и составило 5,2 млн человек против с 1,9 млн в 2022-м. Совокупное время просмотра достигло 3,4 млрд минут, а средняя длительность всех просмотров в день — 36,5 млн минут.

Продюсер отметил, что наиболее востребованными направлениями оказались шоу, новости и СМИ, а также политика, лайфстайл и развлечения. Самой высокой популярностью Rutube пользуется у пользователей в возрасте 25-34 лет — их доля составляет 24%. У категории 35-44 года — 21%.

В планах компании — развитие мобильного приложения, а также запуск программы лояльности и новой мобильной студии для авторов контента.

В пресс-службе видеохостинга отметили, что данные о числе пользователей раскрываются впервые.

Rutube предпринимает значимые усилия, чтобы составить конкуренцию западным аналогам, прежде всего в лице YouTube. Если раньше платформа специализировалась преимущественно на трансляции сериалов и телеканалов, то в последние годы на ней начал появляться интересный оригинальный контент. В апреле 2021 года Rutube представил ряд новых сервисов, которые позволяют более удобно загружать видеоролики, создавать тематические плейлисты, обсуждать и комментировать видео; появились инструменты для монетизации контента. Хостинг также начал привлекать на свою площадку известных блогеров, запустил ряд собственных шоу и других проектов. Эти меры на фоне роста недоверия к западным ресурсам помогли сервису серьезно нарастить аудиторию.