Политаналитик озвучил условие для «решающего удара» Москвы по Западу

Президенту РФ Владимиру Путину осталось сблизить Индию и Китай для решающего удара по западным странам.

Такое мнение высказал политический аналитик, обозреватель международного журнала Diplomat, освещающего текущие события в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Мохамед Зишан.

«Проблема для Путина, однако, заключается в том, что Индия по-прежнему относится к Китаю с подозрением из-за затяжного противостояния на границе», — уточнил эксперт.

Зишан указал на то, что после столкновений на границе с Китаем в 2020 году Дели ввел жесткие ограничительные меры, затронувшие, в частности, китайские мобильные приложения и инвестиции. Однако, продолжил обозреватель, это вовсе не значит, что Индия не заинтересована в возможности создать противовес мировому доминированию доллара.

Аналитик считает, что беспокойство Пекина из-за тайваньского кризиса вынуждает Китай готовиться к возможному полномасштабному противостоянию с Западом, и если Россия «сможет апеллировать» к этим амбициям, на Востоке образуется новый мощный политико-экономический блок. «Это тенденция, за которой всем в Вашингтоне необходимо следить гораздо внимательнее, чем сейчас», — констатировал Зишан.

Между Индией и Китаем имеются давние разногласия по поводу территориальной принадлежности участка на севере Кашмира, а также почти 60 тыс. квадратных километров в северо-восточном штате Аруначал-Прадеш. Обострение конфликта началось в мае 2020 года, когда в районе озера Пангонг произошли несколько столкновений между индийскими и китайскими военными, после чего оба государства усилили военное присутствие в регионе.