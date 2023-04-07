Посол КНР заявил, что Запад не вправе давать указания Пекину по украинскому кризису

Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй отметил, что Пекин с начала украинского конфликта не поставлял оружие ни одной из сторон и проявлял инициативу мирного урегулирования.

Как заявил дипломат в интервью газете «Известия», КНР продолжит призывать к миру, справедливости и диалогу; Запад не может указывать Пекину, что делать.

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Чжан Ханьхуэй напомнил, что в ходе визита Си Цзиньпина в Москву президент РФ Владимир Путин в очередной раз «четко заявил», что Россия неизменно поддерживает защиту Китаем «справедливых интересов» республики, в том числе в тайваньском вопросе. «В подписанном совместном заявлении Москва подтвердила приверженность принципу "одного Китая", признав, что Тайвань — это неотъемлемая часть территории КНР, выступила против любых форм "тайваньской независимости" и поддержала меры, предпринимаемые Пекином для защиты своего суверенитета и территориальной целостности», — подчеркнул дипломат. По его убеждению, это говорит о том, что «Россия придерживается справедливости, не боится крупных держав, прибегающих к политике грубой силы, и воплощает высокую степень стратегического взаимодоверия между РФ и КНР».

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Говоря об украинском кризисе, глава китайской дипмиссии указал на то, что Пекин не является его стороной и не предоставлял оружие никому. «Запад не находится в том статусе, чтобы давать указания Китаю, и тем более не имеет полномочий перекидывать ответственность на него», — заявил посол.

Чжан Ханьхуэй отметил, что у Китая нет интересов в конфликте, но при этом он «не просто сторонний наблюдатель и уж тем более не подливает масла в огонь, не улучает момента, чтобы получить выгоду». По словам главы китайской дипмиссии, линию Пекина можно свести к одной фразе: призыв к миру и переговорам. «Мы продолжим неизменно стоять на стороне мира, диалога и исторической справедливости», — заверил Ханьхуэй.

Ранее в МИД Китая заявили, что «первой красной линией» в американо-китайских отношениях, которую США нельзя переступать, является тайваньский вопрос. Посольство Китая в Вашингтоне выразило протест в связи с визитом и назвало действия американской стороны «серьезной ошибкой». В китайском Минобороны потребовали от США прекращения контактов с Тайванем, призвали соблюдать принцип «одного Китая» и остановить вмешательство во внутренние дела КНР. Таким образом Пекин отреагировал на визит в США президента Тайваня Цай Инвэнь, которая 4 апреля прилетела в Лос-Анджелес, где встретилась со спикером палаты представителей Кевином Маккарти.