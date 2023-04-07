У Европы появилась одна большая проблема с поставками сжиженного газа

Отказавшись от российского трубного газа, Европа не добилась полной его замены сжиженным газом (СПГ) по долгосрочным контрактам. Ввиду восстановления спроса на газ в Китае, который резко усиливает конкуренцию, это обстоятельство может дорого стоить европейцам. Reuters считает, что в этом году Европу ждет трудная зима.

В 2022 году Европа импортировала 121 млн тонн энергоносителей, что на 60% больше, чем годом ранее. Закупки совершались в основном на спотовом рынке, т.е. обходились европейцам значительно дороже, чем если бы газ поставлялся по долгосрочным контрактам. В результате такой политики, по данным Международного энергетического агентства (МЭА), стоимость европейского импорта энергоносителей в прошлом году более чем утроилась по сравнению с предыдущим годом и достигла 190 млрд долларов. На долю Европы пришлось в 2022 году более трети всех сделок на спотовом рынке. Для сравнения: в 2021 г. эта цифра составляла менее 13%, т.е. была почти в три раза ниже. Но и прошлогодняя треть не предел, потому что аналитики считают, что в этом году доля Старого Света на спотовом рынке может превысить уже 50%, если не удастся подписать достаточного количества долгосрочных контрактов.

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В идеале, по словам и расчетам Мортена Фриша, старшего партнера компании Morten Frisch Consulting, Европе нужно приблизительно 70-75% поставок СПГ именно по долгосрочным контрактам и договорам купли продажи (SPA). Но здесь в дело вмешивается политика и мощное европейское «зеленое» лобби.

Брюссель с крайней неохотой идет на подписание долгосрочных контрактов, потому что они противоречат очень амбициозной задаче по климату – ЕС планирует сократить выбросы парниковых газов в атмосферу к 2030 году не менее чем на 55%, а к 2050 г. и вовсе их обнулить, т.е. полностью перестать загрязнять атмосферу планеты вредными веществами и, в первую очередь, СО2. Это и объясняет странную, на первый взгляд, любовь европейцев к спотовому рынку и краткосрочным контрактам на СПГ. Европейцы используют газ, который «чище» нефти и тем более угля, как основной энергоноситель на время транзитного периода от ископаемых видов топлива к возобновляемым источникам энергии. Это значит, что теоретически Европе газ к середине века уже не будет нужен, потому что она будет пользоваться исключительно энергией ветра, солнца и так далее, но производителям газа Европа как гарантированный рынок сбыта их газа нужна не на одно-полтора десятилетия, а на значительно более долгий период.

У Азии подобных сдерживающих факторов нет, объясняет Феликс Бут из энергетической компании Vortexa. Не удивительно, что она в этом году явно обходит Старый Свет в борьбе за СПГ, предложение которого до 2025 года будет сильно ограничено.

Раад Алькадири из Eurasia Group уверен, что Европа сумеет полностью заменить российский газ сжиженным, лишь отказавшись от завышенных целей по замене ископаемых видов топлива возобновляемыми источниками энергии.

Спотовые цены на СПГ снизились более чем на 82% после августа 2022 года, когда миллион британских термических единиц (МБТЕ) стоил рекордные 70,5 долларов (2472 доллара за тысячу кубометров газа). Несомненно, цены на газ недолго будут оставаться такими низкими, как сейчас. Они резко пойдут вверх уже летом, которое будет жарким и сухим по прогнозам метеорологов, в результате чего резко снизится производство гидроэнергии. Что касается других причин роста цен на газ, то экономисты чаще всего называют холодную зиму 2023-24 гг. и восстановление спроса на газ Китая, который в прошлом году из-за коронавирусных локдаунов снизился почти на 20%.

Крупнейшие производители СПГ, в том числе QatarEnergy, Shell, Chevron и ConocoPhillips в последнее время провели в европейских столицах переговоры по поставкам сжиженного газа. Они проходили по описанным выше причинам нелегко. Например, переговоры газовиков с немецким правительством и крупнейшими немецкими энергетическими компаниями типа RWE зашли в тупик из-за разногласий по одному из главных вопросов – продолжительности действия контракта. Катар, к примеру, требует, чтобы она была не менее 25 лет, а Берлин настаивал на 10-15 годах из-за необходимости выполнять климатические задачи, по которым после 2043 года газа в ФРГ быть не должно.

Доха проявила гибкость и пошла на компромисс: предложила 15-летний контракт, но с более высокой ценой газа по сравнению с по-настоящему долгосрочными контрактами.

Стараются приспосабливаться к требованиям покупателей и другие производители сжиженного газа. Shell, например, предлагает подписывать контракты с обязательным пунктом, в котором излагаются условия для его изменения в части продолжительности, скажем, на нескольких временных рубежах: после 3, 5 или 10 лет действия.

Однако из-за большого временного разрыва между подписанием контракта и началом поставок в этом году европейцам для наполнения подземных газовых хранилищ при подготовке к зиме придется вновь покупать газ на дорогом спотовом рынке.