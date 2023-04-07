Преимущества и особенности нативной рекламы

Материал в данном случае преподносится таким образом, чтобы он соответствовал визуальному оформлению естественного контента, который появляется в рекомендациях.

Нативная реклама позволяет брендам общаться с потребителями в таком формате, который выбирают сами пользователи. Именно поэтому она гораздо менее навязчива, чем традиционные рекламные форматы, вроде flash-объявлений или баннеров, которые зачастую скорее отталкивают пользователей, нежели побуждают их по ним кликнуть.

Наибольшими стимулами для публикации контекстно релевантной нативной рекламы являются более высокие показатели кликабельности (CTR) и конверсии. Нативная интеграция создает большое пространство для творчества и позволяет рекламодателям внедрять в приложения креативный персонализированный контент.

Сооснователь рекламного агентства 9 Pandas Сергей Каршков обладает глубокими знаниями и богатым опытом работы в сфере digital-маркетинга. Как он сам утверждает, нативная реклама — это непростая история как для маркетологов, так и для авторов контента. Несмотря на высокую эффективность такой разновидности рекламы, факт ее органичной интеграции в контент способен поставить под сомнение редакционную нейтральности автора, а сами потребители могут переходить по рекламным ссылкам, сами того не осознавая.

Пытаясь обезопасить пользователей от обмана, органы по защите прав потребителей, такие как Федеральная торговая комиссия и Бюро интерактивной рекламы, добиваются введения регулирования нативной рекламы. Однако, несмотря на то, что такая реклама, как правило, интегрируется в контент максимально незаметно, она все же обладает рядом отличительных черт, благодаря которым распознать ее относительно несложно.

«Продвигаемые публикации», «Рекомендации» и «Рекомендуемые посты» — все эти формулировки служат явными индикаторами рекламного контента. Помимо этого, маленький значок Google Рекламы явно указывает на то, что данная ссылка ведет к рекламному объявлению.

Интернет-маркетологи активно используют нативную интеграцию по одной простой причине — она чрезвычайно эффективна. По сравнению с традиционной медийной рекламой нативная способна поднять уровень покупательского намерения на 18%, а число просмотров — на 53%.

Нативная интеграция — это эффективное средство от усталости от рекламы, не дающее аудитории заскучать. Если сам контент действительно интересен, то и встроенная в него реклама, как правило, пользователей не утомляет.

Вообще, многие потребители понимают, что нативная интеграция является рекламой, но не придают этому никакого значения. Согласно исследованию Стэнфордского университета, лишь немногие пользователи оказываются неспособны увидеть в нативной интеграции рекламный подтекст, в то время как большинство потребителей прекрасно понимают, что перед ними своеобразная форма маркетинга.

С ростом популярности нативной рекламы усиливаются и споры о ее эффективности. Этот сравнительно новый способ маркетинга вызывает ажиотаж среди авторов контента, брендов и рекламных агентств. Вопреки опасениям потребителей, исследования доказывают, что большинство пользователей с легкостью отличают нативную рекламу от естественного контента.

По сравнению с традиционной медийной рекламой нативная, несомненно, открывает перед авторами гораздо бóльшие возможности для создания более ценного и надежного канала связи. Кроме того, нативная интеграция до 10 раз эффективнее традиционной мобильной рекламы, что дает маркетологам огромный потенциал не только для увеличения показателей кликабельности (CTR) и конверсии, но и для улучшения взаимодействия с пользователем.