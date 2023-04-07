Против «Аэрофлота» возбудили антимонопольное дело за недостоверную рекламу

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила дело в отношении авиакомпании «Аэрофлот».

Как указывается на сайте ведомства, в ФАС поступило обращение гражданина с жалобой на рекламу компании, распространявшуюся в бортовом журнале, согласно которой перевозчик предоставляет бесплатную услугу по перевозке лыжного или сноубордического снаряжения при приобретении билетов на свои рейсы.

«Вместе с тем из обращения заявителя следует, что ему пришлось дважды оплатить стоимость провоза указанного снаряжения, и об этом свидетельствуют соответствующие чеки», — говорится в сообщении антимонопольной службы.

Отмечается, что в случае установления вины ПАО «Аэрофлот» грозит ответственность в соответствии с законом о рекламе.

«Аэрофлот» — одна из старейших авиакомпаний в мире, она работает уже более 100 лет. В состав группы входит одноименный перевозчик, а также компания «Россия» и лоукостер «Победа». На прошлой неделе «Аэрофлот» возобновил публикацию операционной отчетности. В феврале число перевезенных всей группой пассажиров увеличилось по сравнению с тем же месяцем прошлого года на 6,3%, до 2,9 млн человек. На внутрироссийских маршрутах было перевезено 2,34 млн человек, что на 12,1% больше, чем годом ранее. На международных объем перевозок снизился на 10,9%, до 624,3 тыс. человек. Пассажирооборот в феврале вырос на 18,4%. Отчетность по МСФО перевозчик не раскрывает с первого квартала 2022 года.