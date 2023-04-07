«Россия готова к любым предложениям о диалоге»: Лавров о возможной встрече с Блинкеном

Глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос, планируется ли его встреча с руководителем американского Госдепа Энтони Блинкеном во время визита в Нью-Йорк в конце апреля, напомнил, что Россия никогда не отказывается от серьёзных предложений о переговорах.

Напомним, ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что не исключает возможности встречи Лаврова и Блинкена на полях этой организации в случае поступлении запроса со стороны Вашингтона.

Как пояснил министр иностранных дел, Небензя не просто же так, на ровном месте, это сказал, передаёт РИА Новости.

«Его стали спрашивать, его "домогались": "а вот будет Лавров с Блинкеном встречаться или не будет?". Ну, он и сказал, что, если такая просьба поступит, мы её рассмотрим. Мы регулярно говорим в подобного рода ситуациях, что мы никогда от серьезных предложений о диалоге не отказываемся. Наша позиция неизменна. На любое предложение о серьёзном разговоре мы готовы рассматривать», – резюмировал Лавров.

