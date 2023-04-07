Рубль обрадовался профициту бюджета

Торги на валютном рынке начались с резкого обесценивания российской валюты. Уже за первый час торгов, к 8.00 мск., курс уходил в район 82,5 руб. за доллар.

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В это время на торгах обычно не присутствуют крупные игроки, поэтому девальвационные процессы были спровоцированы спекулянтам. Причем, что удивительно, не столько теми, которые пытаются заработать на падении рубля, сколько делавшими ставки на его укрепление.

Вчера пара доллар-рубль ушла выше отметки 80, которую ране многие аналитики называли целью снижения рубля. Там же проходит линия сопротивления восходящему тренду по паре, зародившемуся еще в прошлом году. Поэтому вполне логично, что около уровня 80 было сделано много ставок на укрепление рубля.

Но этот рубеж не устоял, и игравшие на укрепление российской валюты трейдеры были вынуждены закрывать свои позиции с убытком, и это ускорило падение рубля вчера. Новые шорты по паре они открыли вчера вечером около 81 руб. за доллар, но сегодня утром пришлось и их экстренно закрывать для минимизации убытков, что и спровоцировало основной рост курса доллара к рублю.

В результате, к обеду пятницы курс достигал 83,5 руб. за доллар, чего не наблюдалось с апреля прошлого года, когда рубль стремительно дорожал после взлета к 120 руб. за доллар.

Трудно сказать, насколько длительным и глубоким было бы дальнейшее падение рубля, если бы не вышли данные Минфина РФ по исполнению бюджета в первом квартале 2023 года.

Финансовое ведомство не привело отдельно данные за март. Однако трейдеры быстро посчитали, что если за первый квартал текущего года дефицит составил 2,4 трлн руб., а за январь-февраль он равнялся 2,581 трлн руб, то в марте бюджет был исполнен с профицитом в 181 млрд руб.

Это означает, что ситуация с нефтяными доходами начала нормализовываться, и на валютный рынок Московской биржи будет приток долларов и юаней.

В результате, к 17.00 мск рубль отыграл не только всю просадку первой половины дня, но и укрепился к доллару на треть процента. Торги проходят по котировкам чуть выше 81 руб. за доллар.

Дальнейшая фундаментальная сила рубля во многом будет зависеть от состояния бюджета и платежного баланса. По предварительным данным Минфина, объем доходов федерального бюджета в январе-марте 2023 года снизился к первому кварталу предыдущего года на 21% до 5 677 млрд рублей, в том числе ненефтегазовые доходы просели всего на 4% до 4 042 млрд рублей.

Отчасти дефицит был вызван резким, на 34% г/г, ростом расходов федерального бюджета в первом квартале 2023 года. В предыдущие годы очень часто основные бюджетные траты приходились на второе полугодие. Теперь же можно предполагать, что расходы более плавно распределены по всему году, и вполне возможно, что в процентном отношении к прошлому году они будут сокращаться.

Оптимистичен Минфин и в отношении получения доходов от нефтянки. «Уточнение механизма определения налоговой базы соответствующих налогов, а также постепенное сокращение ценовых дисконтов на нефть марки Юралс будут содействовать постепенному восстановлению налоговых поступлений от нефтяного сектора — особенно во втором полугодии текущего года», — говорится в сообщении ведомства.

Если эти прогнозы оправдаются, то ситуация с валютной ликвидность в стране улучшится, даже если экспортеры продолжат отставлять значительную часть заработанных долларов и юаней на зарубежных счетах.

Что же касается ближайших перспектив «россиянина», то пока особых поводов для эйфории нет, мы наблюдаем лишь технический отскок. Не исключено, что покупатели валюты могут еще активизироваться, если в ход торгов не будет вмешиваться Банк России, хотя бы словесно.

«Ключевой причиной может быть отсутствие намерений обеспечивать устойчивость рубля, к которой еще зимой призывала глава ЦБ РФ. В любом случае, пока нет каких-либо объявленных красных линий, или ориентиров со стороны надзирающих за курсом, а значит и пределы ослабления пока не определены», — предупреждает ведущий аналитик «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков. В то же время, можно вспомнить о выраженной накануне уверенности министра финансов в том, что рублю предстоит укрепление.

Многое будет зависеть от динамики нефти в понедельник. Сегодня она не торгуется по случаю католической Страстной пятницы.

Если же пара доллар-рубль сможет уверенно уйти ниже 80, то целью ее снижения станет отметка 75, при пробое которой пара заляжет в боковик в широком диапазоне 70-75.