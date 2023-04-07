Samsung «значительно» сократит выпуск чипов на фоне обвала прибыли

Samsung Electronics Co Ltd сделал сегодня заявление о «значительном» сокращении выпуска микрочипов в связи резким падением спроса на них, в результате чего существенно снизились цены. Неожиданное заявление крупнейшего в мире производителя чипов последовало за резким падением прибыли в первом квартале 2023 года. Прибыль снизилась, сообщает Reuters, сильнее прогнозируемых 96%.

Инвесторы надеются, что решение Samsung о снижении производства микрочипов поддержит цены на них, которые за последние 9 месяцев упали почти на 70%!

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Заявление о производстве чипов позволило акциям Samsung подняться в первые минуты торгов в пятницу, 7 апреля, на 4,5%, что является крупнейшим ростом стоимости акций с сентября прошлого года. Кстати, акции SK Hynix Inc, конкурента Samsung, взлетели еще выше – на 5,6%.

Производители микрочипов для смартфонов и персональных компьютеров запаслись ими во время пандемии, когда спрос на их продукцию очень сильно вырос. Однако сейчас запасы на складах сильно уменьшились.

По мнению экономистов Samsung, спрос на микрочипы резко сократился из-за медленного развития глобальной экономики и низкого спроса со строны покупателей.

Samsung не сообщил размеров ожидаемого сокращения, но это заявление все равно произвело сильное впечатление на рынок, потому что раньше топ-менеджеры никогда не говорили о полной остановке конвейера, а лишь о небольших перерывах в работе. После появления заявления Samsung эксперты заговорили о высокой вероятности восстановления спроса на микрочипы и роста цен на них.

В заявлении, кстати, ничего не говорится о том, как сокращение производства чипов повлияет на инвестиционные планы компании в этом году. Напомним, что ранее южнокорейский гигант говорил о снижении инвестиций в прошлом году до 53,1 трлн вон. Конкуренты Samsung инвестиции сильно сократили: SK Hynix – более чем на 50%, а Micron – более чем на 30%.

По расчетам экономистов Samsung, операционная прибыль сократилась в январе-марте этого года на 600 млрд вон ($455,5 млн). Это самая низкая квартальная прибыль компании за 14 лет.

Ожидается, что подразделение, выпускающее микрочипы, объявит об убытках в размере (2,1 трлн вон). В текущем квартале ожидается, что микрочиповое подразделение, которое в последние годы приносило половину всей прибыли Samsung, объявит об убытках в размере 2 трлн вон.