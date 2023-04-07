СМИ: США передавали ВСУ координаты для убийства российских генералов в зоне СВО

Американская военная разведка передавала ВСУ координаты военных баз ВС РФ для убийства российских генералов.

По данным газеты The New York Times, на протяжении всего конфликта Вашингтон предоставлял Киеву информацию о командных пунктах, складах боеприпасов и других ключевых узлах на военных линиях РФ.

Авторы публикации отмечают, что именно эта разведывательная информация позволила ВСУ «убивать высокопоставленных российских генералов» и отводить поставки боеприпасов дальше от «линии фронта».

Как ранее писал «Эксперт», The New York Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников из администрации главы Белого дома Джо Байдена сообщает, что в настоящее время Пентагон изучает ситуацию с появлением в социальных сетях секретных документов, связанных с планами Вашингтона и НАТО по укреплению ВСУ.

По сведениям издания, чиновники администрации американского лидера пытались удалить документы, однако по состоянию на вечер 6 апреля им это сделать не удалось. Известно, что в одном из документов под грифом «совершенно секретно» речь идёт о статусе конфликта по состоянию на 1 марта, а другой содержит сведения о 12 формирующихся украинских бригадах, 9 из которых предположительно обучаются и снабжаются США и другими членами НАТО.

