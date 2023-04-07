Срок эксплуатации российского сегмента МКС предложили продлить до 2028 года

«Роскосмос» направил кабмину предложения о продлении срока эксплуатации российского сегмента Международной космической станции (МКС) до 2028 года.

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Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу госкорпорации. Сообщается, что решение о продлении уже рассмотрено компетентными органами; 21 февраля оно было одобрено научно-техническим советом «Роскосмоса», а 24 марта — государственной комиссией.

Продлить срок эксплуатации российского сегмента МКС до 2028 года в начале февраля рекомендовал Совет главных конструкторов. По словам генерального конструктора по пилотируемым комплексам и системам РКК «Энергия» Владимира Соловьева, российские специалисты за последние два года провели большое количество работ по ремонту российского сегмента станции, и сейчас ее состояние позволяет работать на ней до обозначенного срока.

О существующей возможности продлить эксплуатацию МКС до 2028 года в октябре сообщал вице-премьер РФ, глава Минпромторга Денис Мантуров.

Текущее соглашение об эксплуатации Международной космической станции заканчивается в 2024 году. РФ заявляла о планах по выходу из проекта после этого срока. Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов отмечал, что решение следует синхронизировать с началом развертывания новой Российской орбитальной станции.

От России зависит коррекция орбиты станции — МКС находится на высоте 400‒450 км, где гравитация лишь немного слабее, чем у поверхности Земли. Более десяти лет орбиту станции корректируют российские грузовые корабли «Прогресс» и служебный модуль «Звезда» российского сегмента; достойной альтернативы этим машинам в настоящее время нет. В июне 2022 года тестовую коррекцию орбиты МКС выполнил коммерческий американский корабль Cygnus-9 (производитель — Northrop Grumman) с модернизированным специально для этой цели двигателем, но процедура все равно не обошлась без помощи российской стороны. В NASA тогда заявили, что доработка, испытания и сертификация Cygnus займет годы, прежде чем ему можно будет доверить маневры по коррекции орбиты станции.

По словам директора Института космических исследований РАН Анатолия Петруковича, если будет принято решение о начале заключительного периода существования станции в 2024 году, сведение ее с орбиты растянется на несколько лет.