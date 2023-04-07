Столичный метрополитен получил радиочастоты для управления беспилотными поездами

Московское метро получило собственный диапазон радиочастот для управления беспилотными поездами в будущем.

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Об этом в интервью телеканалу НТВ заявил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«У московского метрополитена есть свой выделенный сегмент радиосигнала, мы его получили от нашего правительства для того, чтобы в будущем использовать технологию беспилотного управления поездами», — рассказал чиновник.

В начале февраля мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что к 2026 году в столичной подземке планируется запустить поезда нового поколения, для которых в том числе прорабатывается возможность использования беспилотного управления.

Напомним, 1 марта в Москве при участии президента РФ Владимира Путина было открыто движение по всей Большой кольцевой линии метро. БКЛ стала самым масштабным в России и одним из крупнейших в мире проектов метростроения, реализованных за последние десятилетия.