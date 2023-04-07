ЦБ намерен разорить «команду аналитиков из Канады» и иже с ней

Банк России хочет в целях борьбы с финансовыми пирамидами ограничить круг структур, имеющих право привлекать инвестиции граждан. Предполагается, что это смогут делать только финансовые организации, передает «Интерфакс» слова зампреда ЦБ Германа Зубарев, сказанные во время выступления в Госдуме. По словам Зубарева, на данный момент, по закону, привлекать инвестиции от неограниченного круга лиц может любое юридическое лицо, и этим правом активно пользуются мошенники.

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«В целях противодействия финансовым пирамидам, правом на публичное привлечение средств граждан в качестве инвестиций будут обладать только финансовые организации, поднадзорные Банку России, — сказал зампред. — Мне кажется, справедливо, что деньгами людей будут распоряжаться проверенные и профессиональные участники.»

По словам Зубарева, при участии ЦБ разработан соответствующий законопроект, который вносит изменения в 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг». Сейчас он проходит межведомственное согласование и в ближайшее время может поступить в Госдуму.

Оставить только профессионалов

В прошлом году число финансовых пирамид в России резко увеличилось — на 130% относительно 2021 года. По оценкам ЦБ, в мошеннических схемах было замечено более 1700 компаний, приводит статистику эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. Закономерно, что надо было принимать решение. И в первую очередь — обрубить возможность публичного привлечения денег физлиц компаниями без финансовой лицензии, считает он.

Теперь инвестиции смогут привлекать только кредитные организации, профессиональные участники рынка ценных бумаг и институты коллективного тестирования, имеющие разрешения регулятора и соблюдающие законы, нормативы и риски, поясняет Зельцер.

В 2022 году потери россиян от вложений в финансовые пирамиды составили порядка 5—6 млрд руб., присоединяется к мнению Зельцера финансовый аналитик маркетплейса «Финмир» Сергей Чеврычкин. В пирамиде Finiko граждане потеряли, по данным МВД, свыше 5 млрд руб. Согласно сведениям ЦБ, «средний клиент» пирамиды теряет от 50 тыс. до 100 тыс. руб.

Закон защитит

Всего за 2022 год ЦБ выявил 4964 организации с признаками нелегальной деятельности, количество которых выросло на 85% относительно 2021 года. В их числе компании, проекты и индивидуальные предприниматели. Большинство таких схем реализуется онлайн — таким образом предлагали услуги более 96% финансовых пирамид, 43% нелегальных кредиторов и 99% нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг.

«Считаем инициативу регулятора целесообразной и своевременной. Статистика по мошенничеству за последние годы являются тому подтверждением. Принятие закона обеспечит формальное регулирование, которое максимально оградит россиян от финансовых пирамид. Вместе с тем стоит отметить и определенные сложности выявления мошеннических схем, где в качестве средства платежа часто используется криптовалюта, транзакции по которой будет сложно анализировать», — говорит Сергей Чеврычкин.

На выпуск ценных бумаг это не повлияет

Проблема привлечения средств граждан неподнадзорными Банку России лицами обсуждается довольно давно, обращает внимание заместитель генерального директора компании «Открытие Инвестиции» Андрей Салащенко. По его словам, есть достаточно большое количество механизмов, которые не предполагают выпуск ценных бумаг для привлечения средств населения — например, займы. И такие механизмы, действительно, используются мошенниками, создающими финансовые пирамиды.

На выпуск ценных бумаг нефинансовыми организациями инициатива не повлияет, уверен Салащенко. Уже сегодня эмитенты ценных бумаг в части эмиссии поднадзорны Банку России, который контролирует соблюдение стандартов эмиссии, требований к раскрытию информации и норм корпоративного управления.

Попытка противодействия пирамидам радует

«Мне кажется, это справедливо, что деньгами людей будут распоряжаться проверенные и профессиональные участники, — говорит член экспертного совета по защите прав розничных инвесторов, инвестсоветник в реестре ЦБ РФ Юлия Кузнецова. — В настоящее время проблема кроется не в том, что юридические компании привлекают денежные средства, хотя это тоже проблема, а в том, что у обычного человека отсутствует навык проверки такой компании на предмет мошенничества.»

Люди не понимают, кому можно верить, кому нет, подчеркивает эксперт. Не существует так называемого чек-листа проверки любого бизнесмена или компании на реальность предоставляемых услуг: Но, несомненно, если обычному гражданину донести сам факт проверки компании на предмет того, является она финансовой организацией, или нет — это уже поможет.

Основная масса пострадавших от финансовых пирамид — граждане, которые переводили денежные средства за рубеж, добавляет Кузнецова.

«Надо доносить до населения тот факт, что этого категорически делать нельзя — даже если тебе звонят финансовые консультанты прямо “из Белого дома” или с “Каймановых островов”, или “команда аналитиков из Канады”. Такое бывает, и люди не задумываясь переводят огромные суммы денег мошенникам. Поэтому радует уже сам факт того, что ЦБ озабочен финансовым состоянием населения и пробует ввести меры противодействия финансовым пирамидам», — заключает Юлия Кузнецова.