Центробанк повысил курсы валют еще на два рубля

Банк России установил на 8-10 апреля официальный курс доллара на уровне 82,3988 рубля, курс евро — на уровне 90,2892 рубля, юаня — 11,9582 рубля. Это следует из информации, опубликованной на сайте ЦБ.

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По сравнению с официальным курсом, определенным на 7 апреля, курс доллара повышен на 1,7 рубля (с 80,6713), евро — на 2,16 рубля (с 88,1294), юаня — на 25 копеек (с 11,7039).

Регулятор также повысил учетные цены на драгоценные металлы: на золото ― до 5 303,4 руб./грамм (с 5 267,29 рублей); на серебро ― до 66,06 руб./грамм (с 64,17); на платину ― до 2 646,53 руб./грамм (с 2 635,14), на палладий ― до 3 828,07 руб./грамм (с 3 804,87).