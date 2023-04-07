В 2035 году объем грузоперевозок по Северному морскому пути превысит 270 млн т — «Росатом»

К 2035 году объем перевозок по Северному морскому пути (СМП) должен превысить 270 млн тонн в год.

Об этом заявил специальный представитель «Росатома» по вопросам развития Арктики, зампредседателя госкомиссии по вопросам развития Арктики Владимир Панов, передает ТАСС.

Статья по теме: Через север на восток

«По соглашениям, которые на сегодняшний день подписаны со всем основными грузоотправителями, планы на 2030 год — 193 млн тонн, что превышает целевой показатель в 150 млн тонн, и на 2035 год мы уже выходим за 270 млн тонн при целевом показателе в 220 млн тонн», — заявил Панов в ходе выступления на пленарном заседании в ЯНАО.

По словам спецпредставителя госкорпорации, в результате роста грузопотока увеличится и количество грузовых рейсов по Севморпути: если в 2024 году планируется совершить 1 747 таких рейсов, то в 2030 году их число составит уже 3 381, а в 2035-м — 3 895.

«Стоит задача построить большое количество судов высокого арктического класса, которые обеспечат круглогодичную навигацию по СМП», — подчеркнул замглавы госкомиссии по вопросам развития Арктики. Он уточнил, что на сегодня в эксплуатации находятся 29 таких судов, строится 41 судно; к 2030 году их число должно составить 158. «Это серьезнейший вызов для нашей судостроительной отрасли», — сказал Владимир Панов. Он добавил, что озвученные цифры пока являются индикативными, поскольку модель судоходства может трансформироваться под влиянием многих факторов.

Северный морской путь — главная морская транспортная артерия в российской Арктике, ее оператором выступает «Росатом». СМП проходит вдоль северных берегов РФ по морям Северного Ледовитого океана (Баренцово, Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское и Берингово). Севморпуть соединяет европейские и дальневосточные порты России, а также устья судоходных сибирских рек в единую транспортную систему. Длина СМП составляет 5600 км от пролива Карские Ворота до Бухты Провидения.