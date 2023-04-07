В 2035 году объем грузоперевозок по Северному морскому пути превысит 270 млн т — «Росатом»

К 2035 году объем перевозок по Северному морскому пути (СМП) должен превысить 270 млн тонн в год.
Об этом заявил специальный представитель «Росатома» по вопросам развития Арктики, зампредседателя госкомиссии по вопросам развития Арктики Владимир Панов, передает ТАСС.
«По соглашениям, которые на сегодняшний день подписаны со всем основными грузоотправителями, планы на 2030 год — 193 млн тонн, что превышает целевой показатель в 150 млн тонн, и на 2035 год мы уже выходим за 270 млн тонн при целевом показателе в 220 млн тонн», — заявил Панов в ходе выступления на пленарном заседании в ЯНАО.
По словам спецпредставителя госкорпорации, в результате роста грузопотока увеличится и количество грузовых рейсов по Севморпути: если в 2024 году планируется совершить 1 747 таких рейсов, то в 2030 году их число составит уже 3 381, а в 2035-м — 3 895.
«Стоит задача построить большое количество судов высокого арктического класса, которые обеспечат круглогодичную навигацию по СМП», — подчеркнул замглавы госкомиссии по вопросам развития Арктики. Он уточнил, что на сегодня в эксплуатации находятся 29 таких судов, строится 41 судно; к 2030 году их число должно составить 158. «Это серьезнейший вызов для нашей судостроительной отрасли», — сказал Владимир Панов. Он добавил, что озвученные цифры пока являются индикативными, поскольку модель судоходства может трансформироваться под влиянием многих факторов.
Северный морской путь — главная морская транспортная артерия в российской Арктике, ее оператором выступает «Росатом». СМП проходит вдоль северных берегов РФ по морям Северного Ледовитого океана (Баренцово, Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское и Берингово). Севморпуть соединяет европейские и дальневосточные порты России, а также устья судоходных сибирских рек в единую транспортную систему. Длина СМП составляет 5600 км от пролива Карские Ворота до Бухты Провидения.