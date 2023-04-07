В Кремле прокомментировали идею об объявлении «пасхального перемирия» на Украине

Руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков на ежедневном брифинге с журналистами прокомментировал идею Ватикана объявить пасхальное перемирие на Украине.

По словам представителя Кремля, в Москве не слышали никаких заявлений Ватикана по этому поводу, новости были в изложении представителя, передаёт РИА Новости.

«Мы действительно читали новости в изложении уважаемого представителя, который был на встрече с понтификом, но мы не слышали никаких заявлений Ватикана на этот счёт, поэтому мы не считаем нужным и возможным комментировать», – заявил Песков, отвечая на вопрос одного из представителей СМИ.

Ранее поддерживающий переписку с понтификом председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов сообщил, что папа Римский Франциск призвал к двухнедельному перемирию на Украине с 9 по 22 апреля – на время, когда католики и православные отмечают Пасху.

