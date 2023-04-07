В США признали ужасную правду о ВСУ

Российские силы одерживают победу над ВСУ в битве за Артёмовск (украинское название Бахмут), что грозит киевскому режиму скорым провалом.

Об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке, инспектор ООН по вооружениям в Ираке (1991-1998) Скотт Риттер, по мнению которого, жителям Украины уже пора задуматься о бессмысленности действий командования свой армии.

«В какой-то момент украинцы должны сказать: "неужели мы продолжим удваивать эти глупости? То, что мы делаем, не работает, мы проигрываем, у нас нет решения, но мы просто множим смерти и разрушения, может быть, нам стоит отступить", – считает эксперт. – Но они политически настроены, и вот что произошло: русские сломали хребет ВСУ, и украинская армия уже никогда не оправится от Артёмовска».

При этом Риттери предположил, что «русские продолжат изматывать ВСУ в течение ближайших месяцев, до наступления лета».

«Их ждёт больше погибших украинцев, больше подорванной украинской инфраструктуры, продолжающееся продвижение России. Я не считаю, что Украина сможет начать крупное контрнаступление, я не думаю, что у них есть войска, я не думаю, что у них есть оборудование, у них нет импульса. Когда Артёмовск наконец будет взят, в украинской линии будет гигантская дыра, которую нужно будет заполнить. Россия победит и победит крупно», – офицер разведки морской пехоты США в отставке.

Как ранее писал «Эксперт», рассказал, когда и чем завершится специальная военная операция, которую Россия проводит на Украине. Он считает, что Киев потерпит поражение после неудачного контрнаступления ВСУ.