В США начали расследовать утечку секретных документов с данными о поддержке украинской армии

Пентагон изучает ситуацию с появлением в соцсетях секретных документов, связанных с планами Вашингтона и НАТО по укреплению украинской армии.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников из администрации президента США Джо Байдена.

«Нам известны сообщения о публикациях в социальных сетях», — приводятся слова заместителя пресс-секретаря Пентагона Сабрины Сингх. По ее словам, американское оборонное ведомство в настоящий момент занимается изучением информации.

По сведениям издания, чиновники администрации Байдена пытались удалить документы, однако по состоянию на вечер четверга им это сделать не удалось.

Уточняется, что в одном из документов под грифом «совершенно секретно» речь идет о статусе конфликта по состоянию на 1 марта, а другой содержит сведения о 12 формирующихся украинских бригадах, девять из которых предположительно обучаются и снабжаются США и другими членами НАТО; утверждается, что готовность шести из этих бригад ожидалась к 31 марта, а остальных — к 30 апреля. Кроме того, в документе указывается на необходимость поставить для этих групп более 250 танков и 350 БМП.

Пентагон расследует, кто может стоять за утечкой документов, сообщает газета.