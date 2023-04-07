Юрист о личных банкротствах: не нужно запрыгивать на банкротный «конвейер»

Число граждан-банкротов в РФ в I квартале 2023 года выросло на 40,3%, составив 76 тыс. человек, сообщил ТАСС. Правда, такой быстрый рост не делает начало нынешнего года из ряда вон выходящим: год назад в первом обанкротилось на треть больше людей, чем еще годом ранее.

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«Темпы роста [количества банкротств] остались практически на уровне начала прошлого года, в январе — марте 2022 года число банкротств граждан увеличилось на 33,6% к первому кварталу 2021 года, до 54,2 тысяч», — цитирует ТАСС единый федеральный реестр «Федресурс», из которого агентство взяло данные по банкротствам.

Отмечается, что граждане, как правило, сами инициируют собственное банкротство: в 96,7% случаев в первом квартале 2023 года (94,8% в первом квартале 2022). Доля заявителей — конкурсных составила 2,9% (была 3,8%), ФНС России — 0,5% (была 1,4%).

«Темпы роста банкротств граждан стабилизировались и в ближайшее время вряд ли ускорятся, поскольку эффект новизны процедуры уже себя исчерпал, а экономические факторы не столь изменчивы, чтобы повлиять на динамику. К примеру, реальные располагаемые доходы населения в 2022 году снизились на 1% после роста на 3,2% в 2021 году, по данным Росстата», — приводит агентство комментарий руководителя «Федресурса» Алексея Юхнина.

Среди регионов в первом квартале 2023 года лидировали по числу граждан-банкротов: Москва (3 638 человек, +45,5% к первому кварталу 2022 года), Московская область (3 630, +41,2%), Краснодарский край (3 549, +33,5%), Башкирия (3 202, +34,8%).

Сообщается также, что за период существования процедуры потребительского банкротства, с октября 2015 года по март 2023 года, несостоятельными стали 829 тысяч граждан.

Подавляющее число граждан, инициирующих собственное банкротство, действительно попали в сложную ситуацию и добросовестно хотят её разрешить через законный механизм списания долгов, отмечает управляющий партнёр «Евразийского правового бюро Кандырин и партнеры» Олег Кандырин.

«Лично для меня, это не выглядит удивительным. Примерно это я прогнозировал осенью 2022 года» — сказал «Эксперту» руководитель екатеринбургского офиса юрфирмы Арбитраж.ру Артем Комсюков. По его мнению, пусть и не значительное, но увеличение процентного прироста заявлений обусловлено следующим.

Во-первых, поясняет он, в октябре 2022 года закончил свое действие мораторий на банкротство. Помимо прямого назначения он имел и дополнительные ограничения для кредиторов. Так, граждане могли, по сути, не исполнять обязательства, поскольку по закону ни штрафные санкции, ни принудительное исполнение применять было нельзя.

Подобные ограничения для кредиторов зачастую расслабляют должником и снижают их платёжную дисциплину, замечает юрист. После окончания моратория у граждан исчез этот «щит», а без него с кредиторами не справиться. Вот они и вынуждены обратиться с заявлением о признании себя банкротом.

Во-вторых, продолжает он, на рынке банкротных услуг работает какое-то нереальное количество недобросовестных организаций, обещающих гражданам чуть ли не моментальное освобождение от всех долгов. В большинстве своём люди не знакомы с положениями закона о банкротстве, либо считают его непонятным. Следствием данных обстоятельств является такая популярность этих банкротных «конвейеров», следовательно, идет увеличение дел о несостоятельности.

Ну, и одна из самых очевидных причин, общая экономическая ситуация, полагает Артем Комсюков. Значительная часть иностранных фирм ушла, граждане потеряли либо работу, либо контрагентов, но в любом случае заработок. Реальный уровень инфляции уверенно опережает и рост зарплат, и официальный показатель инфляции.

Не стоит забывать, считает эксперт, что до начала СВО и санкционного давления на Россию в мире была пандемия новой коронавирусной инфекции, что было связано также со значительными ограничениями, финансовыми потерями и ухудшением как глобальной, так и российской экономики. «На мой взгляд, сложившаяся ситуация является логично и закономерной. Я думаю, что в 2024 году, если не произойдёт новых потрясений, ситуация должна стабилизироваться», — говорит Артем Комсюков.