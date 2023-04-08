Банк России сменит высохшие ели на остролистные клены

Перед зданием Центробанка в Москве, на Неглинной, 12, убирают высохшие ели, которые были посажены в 1980-е и являлись все эти годы неотъемлемой частью общего антуража ЦБ на сайте, страницах в соцсетях и буклетах. Как сообщили в пресс-службе Банка России, на месте старых елей будут высажены остролистные клены.

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«На участке будет новый ландшафт: уже организованы работы по посадке новых деревьев, это будут остролистные клены. В теплое время они будут радовать горожан листвой, а зимой мы будем украшать их лампочками. Кстати, именно лиственные деревья росли здесь раньше, до елей: их запечатлели многие фотографии, открытки, а также документальные кадры», — сообщается в Telegram-канале ЦБ.

В Центробанке также рассказали, что здание на Неглинной в том виде, каким мы его знаем, было построено в 1894 году. И на рубеже XIX-XX веков дворик перед его фасадом был засажен лиственными деревьями.

