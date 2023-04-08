«Будет на руку по всем пунктам»: Кадыров поприветствовал контрнаступление ВСУ

Во время контрнаступления нацистских формирований Украины российские военные смогут захватить большое количество трофейного оружия и «толпы пленных», так как позиции РФ сейчас «выгодные и укрепленные». Об этом глава Чечни Рамзан Кадыров написал в своем Telegram-канале.

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«Столько пустых обсуждений вокруг темы контрнаступления нацистских формирований Украины. Не понимаю, что все так переживают? Лично я только за, если они такое сделают. Для удачного контрнаступления им нужны большие ресурсы, неизбежны потери нападающих. В то же время наши позиции выгодные, укрепленные. Тактика боев отшлифована, приемы и маневры противника угадываемы. Оборонная позиция наших войск позволит использовать меньше ресурсов», — написал Кадыров.

Он подчеркнул, что контрнаступление «украинских сатанистов и натовских наемников» «будет на руку по всем пунктам», и призвал захватить их «побольше образцов новенького оружия, чтобы пополнить наши коллекции трофейного вооружения».

