Бюджет столицы получает от земли и недвижимости доход более 200 млрд рублей в год

В Росреестре подвели итоги работы за 2022 год и определили планы на 2023 года. Правительство Москвы отметило, что эффективность работы с ведомством выросла.

«На земельных участках, городской недвижимости зарабатываем более 200 млрд рублей в год. В 2011-2012 гг., когда мы только начали наводить порядок, доходы бюджета едва достигали 15 млрд рублей. Эта динамика существенно больше, чем инфляция, чем динамика роста доходов в бюджет», - сообщил вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов во время выступления на коллегии по итогам.

По словам заместителя мэра, таких результатов удалось добиться благодаря совместному наведению порядка в учетных данных, процессах, связанных с регистрацией, с оформлением объектов недвижимости. На данный момент все сделки по имуществу столицы проводятся в электронном виде.

«В прошлом году мы с первого раза провели 97% заявительных действий, а по аукционным сделкам - все 100% с первого раза. Это огромное достижение и за него мы выражаем благодарность Росреестру и его Московскому отделению. Сделки регистрационные в рамках реновации проходят в течение одного дня, что тоже является большим прорывом», - добавил Ефимов.