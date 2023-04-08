Медведев заявил, что Украина никому не нужна и поэтому «ее не будет»

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что Украина «не нужна никому на планете» и «именно поэтому ее не будет». В своей публикации «ВКонтакте» он подробно объяснил, почему эта страна не нужна ни Европе, ни США, ни Азии, ни Африке, ни Латинской Америке, ни России, ни самим украинцам.

Статья по теме: Медведев пообещал Зеленскому «озеро огненное, горящее серою»

«Почему исчезнет Украина? Потому что она никому не нужна. Украина не нужна Европе. Натужная поддержка нацистского режима по велению американского ментора уже устроила европейцам настоящий финансовый и политический ад. Потоки наглых попрошаек – украинских мигрантов и их обустройство в ущерб собственным гражданам, взлет инфляции, колоссальные счета за тепло и электричество, загнивание европейского бизнеса, убыточные российские санкции – все это уже привело к взрывам недовольства и в Западной, и в Восточной Европе», — написал Медведев.

В США Украина нужна только для пиара «политическим балаболам», а простые американцы, по словам Медведева, даже не понимают, что такое «Украина» и где «оно» находится, и рано или поздно спросят с властей, «почему столько бабок отправляется за океан». Африке и Латинской Америке, по его мнению, Украина не нужна, потому что «сотен миллиардов, которые США тратят на бессмысленные бои хватило бы на многие программы, направленные на социальное развитие латиноамериканских и африканских государств». Азии она не нужна, потому что «на российском примере они видят, как отрабатываются цветные технологии по устранению крупнейших держав-конкурентов, считает политик.

«Украина не нужна России. Ведь недоукраина – и не страна вовсе, а облако в штанах. Рваное, потрепанное и засаленное, вконец прохудившееся лоскутное одеяло. Новая Малороссия образца 1991 года – искусственно нарезанные территории, многие из которых исконно русские, случайно отторгнутые в XX веке… Но кусочки России, названные Украиной в границах 1991 года, – просто недоразумение, порожденное распадом Союза ССР. И поэтому недоукраина не нужна нам. Нам нужна Большая Великая Россия», — подчеркнул Медведев.

Самим украинцам их страна не нужна, по мнению зампреда Совбеза РФ, потому что из 45 миллионов граждан «там осталось чуть больше 20». Украинцы, по словам Медведева, «из-за преступных амбиций властной группировки» вынуждены «нищенствовать, бросая свои обжитые дома и хозяйства» и «скитаться в поисках лучшей жизни по странам и континентам».

