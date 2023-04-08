Минобороны оценило суточные потери противника в зоне СВО

За прошедшие сутки Вооруженные силы РФ нанесли поражение 92-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 114-ти районах зоны проведения спецоперации. Российские средства ПВО перехватили семь реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS», сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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«Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 92-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 114-ти районах. Кроме того, уничтожены три склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в районах населенных пунктов Константиновка ДНР, Берислав Херсонской области и Орехов Запорожской области. Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено семь реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS». Также уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов», — сообщил Конашенков.

На Купянском направлении, по его словам, было уничтожено более 30-ти военнослужащих, два автомобиля и гаубица Д-20. На Красно-Лиманском направлении ликвидированы до 80-ти украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубица Д-20. На Донецком направлении противник потерял до 370-ти военнослужащих ВСУ и наемников, три БМП, шесть боевых бронированных машин, три автомобиля и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях подразделения российской группировки войск «Восток» нанесли поражение ВСУ в районах Угледара и Камышевахи ДНР, Юрковки и Щербаков Запорожской области. За сутки на данных направлениях уничтожено до 55-ти украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, а также гаубицы Д-20 и Д-30. На Херсонском направлении были ликвидированы до 60-ти украинских военнослужащих, три автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Акация».

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 406 самолетов, 228 вертолетов, 3702 беспилотных летательных аппарата, 415 зенитных ракетных комплексов, 8574 танка и других боевых бронированных машин, 1078 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4532 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 9342 единицы специальной военной автомобильной техники», — добавил Конашенков.

