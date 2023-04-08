На кольцевой линии московского метро появится новая станция

Строители планируют возвести станцию метро «Суворовская» на кольцевой линии московского метрополитена за пять лет. Она будет расположена между «Новослободской» и «Проспектом Мира». Чтобы не прерывать движение поездов по кольцу, уже в этом году начнут строить дополнительные тоннели, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Статья по теме: Москву окольцевали

«Обычно работы по возведению станций метро на глубине 35-40 метров и в условиях плотной городской застройки занимают 7-8 лет, но мы ускоримся и постараемся уложиться в пять лет. Квалификации и ресурсов для реализации такого сложного проекта у нас достаточно», — цитирует «Интерфакс-Недвижимость» Бочкарева.

Активное строительство станции, которая к тому же станет пересадочной на «Достоевскую» Люблинско-Дмитровской линии, будет осуществляться после переключения движения поездов на временную схему по двум дополнительно построенным обходным тоннелям. Суммарная длина этих тоннелей составит 5-6 км.

Бочкарев также уточнил, что строительство станции будет вестись горным способом, то есть вручную, на глубине до 40 метров в сложных геологических условиях с применением специализированной техники.

Эта станция была спроектирована еще в 1950-х годах под названием «Площадь Коммуны». О запуске ее строительства сообщалось также в 2019 году.

