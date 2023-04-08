На следующей неделе погода преподнесет россиянам большой сюрприз

В центральной части европейской России на следующей неделе ожидается теплая погода, более характерная для мая. В это же время резкое понижение температуры, вплоть до 30-градусных морозов, прогнозируется на Урале, в Сибири и Якутии, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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«Если говорить о центре европейской России, то и в выходные, и на следующей неделе погода будет определяться только антициклональной циркуляцией. Это значит, что она будет просто замечательной: температура будет опережать свое развитие. Если еще в выходные температурный фон будет больше соответствовать третьей декаде апреля, то к середине следующей недели это будет по-настоящему майская погода», — пообещал Вильфанд.

По его прогнозу, в воскресенье и понедельник будет до 13-15 градусов тепла, а со вторника по пятницу ожидается уже до 18 градусов. Синоптик пояснил, что формировать температуру в теплом секторе антициклона будет не только солнце, но и теплый воздух.

В это же время, по сведениям Гидрометцентра, в ЯНАО ожидаются морозы до минус 33, в ХМАО – до минус 20-26, на Таймыре – до минус 30-35, в Якутии – до минус 31-32. В Томской и Кемеровской областях температура может опуститься до минус 16-19, в Алтайском крае – до минус 9-11, в Иркутской области – до минус 20-23.

