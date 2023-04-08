Нарколог назвал три признака, по которым можно определить, что ребенок курит вейп

Вейпы пахнут не так, как обычные сигареты, поэтому уличить подростка в пагубной привычке родителям гораздо сложнее. Главный врач Московского областного клинического наркологического диспансера и главный нарколог подмосковного Минздрава Виталий Холдин назвал три признака, которые помогут выдать юного курильщика.

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«Внимательный родитель должен насторожиться, если увидел следующие признаки. Например, от одежды ребенка или в комнате сильно пахнет выпечкой, запахом ягод, фруктов, шоколада — такой запах дают химические ароматизаторы. На одежде из-за жидкости для вейпов появились жирные пятна, которые тоже могут пахнуть чаем, мятой, фруктами», — цитирует Холдина пресс-служба подмосковного Минздрава.

Кроме того, по его словам, родителей должны насторожить изменения в поведении ребенка: сонливость, упадок сил или, наоборот, излишняя суетливость или раздражительность. Кроме того, часто подросток начинает скрывать от родителей, с кем общается, так как боится, что родители узнают об их зависимости.

«Хочу напомнить, что дети, которые начали курить вейпы или электронные сигареты, в несколько раз чаще со временем переходят на обычные сигареты. Поэтому в общей концепции борьбы с никотиновой зависимостью запрет вейпов будет огромным шагом к оздоровлению нашего населения и отказу от курения», — добавил главный внештатный специалист.

Накануне депутаты Госдумы внесли на рассмотрение палаты законопроект, ужесточающий правила оборота вейпов, в том числе безникотиновых. Предлагается, в частности, установить запрет на продажу электронных сигарет и расходных для них везде, кроме розничных магазинов, открытую выкладку таких товаров, а также выпуск и обращение никотинсодержащей продукции с ароматизаторами. Кроме того, депутаты предложили полностью запретить продажу вейпов несовершеннолетним, в том числе без содержания никотина, и расходников к ним.

Вейп и электронная сигарета — это, по сути, одно и то же. Их также могут называть «поды» (они образуют меньше пара) и «ашки» (одноразовые вейпы).