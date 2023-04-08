Нейросеть смогла моментально взломать половину паролей

Новейшему генеративному инструменту на основе искусственного интеллекта для взлома паролей PassGAN требуется менее шести минут, чтобы взломать любой семизначный пароль. Соответствующее исследование опубликовала компания Home Security Heroes, проверив на взлом 15,6 млн паролей.

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«PassGAN на основе ИИ смог взломать 51% распространенных паролей менее чем за одну минуту, 65% — менее чем за час, 71% — менее чем за день и 81% — менее чем за месяц», — говорится в исследовании.

При этом в компании отметили, что пароли, которые содержат более 18 символов, как правило, защищены от взломщиков паролей ИИ, поскольку PassGAN требуется не менее 10 месяцев для взлома комбинаций, состоящих только из цифр, и шесть квинтиллионов лет для взлома паролей, содержащих символы, цифры, строчные и прописные буквы.

«Взлом десятибуквенного пароля, состоящего только из строчных букв, займет час, а десятибуквенного смешанного пароля — четыре недели. Для расшифровки надежного пароля из десяти символов с использованием букв, символов и цифр потребуется пять лет. Это означает, что чем надежнее ваш пароль, тем ниже вероятность того, что люди или системы искусственного интеллекта смогут его вычислить», — отметили специалисты.

Они посоветовали использовать в пароле не менее 15 знаков, в него должны вхдить не менее двух букв (заглавных и строчных), цифр и символов. Кроме того, нужно избегать очевидных шаблонов, даже если они имеют все необходимые длины и типы символов, и менять пароль каждые 3–6 месяцев.

