Особенности и преимущества профессиональной переподготовки

Профпереподготовка представляет собой разновидность дополнительного образования, цель которого заключается в получении основных теоретических знаний и освоении навыков новой специальности, востребованной на рынке труда.

Основные преимущества профпереподготовки

Благодаря профессиональной переподготовке в Академии профессиональной переподготовки можно в короткие сроки овладеть новой специальностью, сменить работу и начать заниматься своим любимым делом. Профпереподготовка – это альтернатива получению второго высшего образования, по сравнению с которым она имеет несколько важных преимуществ, включая следующие:

доступная стоимость;

малый срок обучения;

сочетание теоретической подготовки с практической стажировкой;

более богатый выбор образовательных программ.

Немаловажно и то, что профпереподготовка может проводиться дистанционно. После получения документа об окончании курса профпереподготовки искать работу становится легче.

Порядок обучения

Пройти курс по профпереподготовке может любой человек, имеющий среднее профессиональное или высшее образование. При этом ряд программ по профпереподготовке требуют наличия определенной квалификации. К примеру, существуют определенные ограничения в медицинских профессиях.

Овладение новой профессией на образовательных курсах происходит в короткие сроки. Продолжительность обучения зависит от направления и используемой программы. Минимальная продолжительность составляет 250 академических часов. Для медработников она составляет не меньше 576 академических часов. Обучение может проводиться удаленно, очно или очно-заочно. Все существующие программы профпереподготовки подразделяются на две группы. К первой группе относится профпереподготовка для освоения смежной специальности или по изменению специальности в рамках имеющейся профессии. Как правило, она занимает сравнительно немного времени и не превышает минимально возможное число часов. Ко второй группе относится овладение новой профессией. Такая профпереподготовка требует больше времени, обычно на нее уходит 700 академических часов и более.

После того как учащийся успешно сдаст экзамены, ему выдается диплом установленного образца, который предоставляет право работать по полученной специальности. Данный документ действует без ограничений срока.