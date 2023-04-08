От фанеры до меда: новгородские власти договорились о миллиардных поставках в Китай

Новгородская область поставит в Китай различную продукцию на общую сумму около 3 млрд рублей. Речь пока идет о пробных партиях, но в дальнейшем поставки могут увеличиться и перерасти в стабильное партнерство. Об этом заявил губернатор Новгородской области Андрей Никитин в ходе рабочего визита в КНР, передает агентство «Прайм».

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«В целом, на сегодняшний день объем подтвержденных поставок около 3 миллиардов рублей, это то, о чем договорились за последнюю неделю. Спектр отправляемой продукции будет очень широким – от фанеры и радиоэлектроники до меда. Благодаря этому доля КНР во внешней торговле Новгородской области в 2023 году может вырасти до 30%», — сообщил Никитин.

Он уточнил, что новгородские пищевые компании уже нашли партнеров среди китайских торговых сетей, а предприятия, работающие для атомной промышленности, закрепили свои договоренности по контрактам на дальнейшее строительство АЭС в Китае.

Как уточняет пресс-служба губернатора, доля КНР во внешнеторговом обороте Новгородской области в последние годы сохранялась на уровне 10-17%. В основном, регион экспортировал в Китай минеральные удобрения, древесину и изделия из нее. Импорт из Китая в Новгородскую область составляет 46% от всего импорта региона.

«Для нас Китай – важный перспективный партнер. На территории Новгородской области сегодня работают 14 предприятий с участием китайского капитала. Они занимаются овощеводством и растениеводством, лесозаготовками, производством пиломатериалов. Наряду с этим у наших предпринимателей растет интерес к китайским маркетплейсам. В этом году Новгородский центр поддержки экспорта готов помочь бизнесу выйти на такие популярные в Китае электронные площадки, как Alibaba и Pinkoi», – рассказал первый замгубернатора Новгородской области Евгений Богданов.

