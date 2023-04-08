Рогозин подсказал военным, что может спасти их от атак беспилотников

Из-за неудачного подбора защитной сетки военнослужащий рискует погибнуть под обстрелами. Спасти от корректируемых авиабомб КАБ, сброшенных с беспилотника, могли бы два слоя сетки Рабица, сообщил руководитель группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале.

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«Защитные сетки должны демпфировать, то есть распределять по своей площади ударные нагрузки. Самое эффективное из простого — переплетения типа сетки Рабица, хотя бы два слоя, желательно на расстоянии от 10 см между собой», — написал Рогозин.

Он призвал «товарищей военных», серьезно обратить на это внимание, так как это поможет спасти жизни. Рогозин также опубликовал фото неправильной сетки со спаянными ячейками в форме ромба.

Ранее руководитель группы военных советников показал, как правильно строить окоп на первой линии фронта. Там он впервые указал на необходимость установки металлических демпферных сеток кольчужного типа, способных «ловить» дроны-камикадзе и даже останавливать сбрасываемые с ударных дронов корректируемые авиабомбы. Сейчас в качестве доказательства он опубликовал снимок одного из прилетевших «подарков» ВСУ, «который не смог достичь своей цели именно потому, что не преодолел сопротивление правильной металлической сетки, сработавшей в качестве демпфера».