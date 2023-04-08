В чем отличие однофазного генератора от трехфазного

Соответственно, генераторы и электростанции подразделяются на однофазные и трёхфазные. Первые выдают напряжение 220, вторые – 380 Вольт.

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Однофазный и трёхфазный ток

Переменный электрический ток, вырабатываемый дизельным или бензиновым генератором, может быть одно- или трёхфазным.

Однофазный ток возникает в обмотке статора под действием переменного магнитного поля. Для передачи такого тока необходимо два проводника, один из которых называется фазным, а другой – нулевым. Разность потенциалов (напряжение) между «фазой» и «нулём» составляет 220 В.

Трёхфазный ток представляет собой комбинацию из трёх однофазных токов, которые сдвинуты по отношению друг к другу на 120 градусов (2π/3 радиан). Для передачи такого тока необходимо три фазных провода и один нулевой. Линейное напряжение между фазами составляет 380 В, а фазное – всё те же 220 В.

В чём особенности генераторов с одной и тремя фазами

С помощью однофазного агрегата можно запитать только электроприборы, рассчитанные на работу в диапазоне напряжений 198-242 В. В подавляющем большинстве случаев это бытовая техника, электроинструменты, электроника. На приборную панель выводится одна или несколько розеток чёрного или синего цвета с маркировкой 230 В.

Трёхфазные машины предназначены, главным образом, для оборудования, рассчитанного на напряжение в 380 В. В то же время их можно использовать и для подключения однофазных приборов при условии, что нагрузка на фазы будет распределена равномерно (допускается отклонение не более 25%). На приборную панель выводятся красные розетки на 400 В (для трёхфазных потребителей) и чёрные (синие) розетки на 230 В (для однофазных потребителей).

В каких случаях применяется тот или иной генератор

Однофазные генераторы чаще всего используют в качестве резервного или аварийного источника питания в загородных домах в регионах с нестабильным энергоснабжением. Модель установки подбирают, исходя из суммарной мощности подключаемых потребителей с учётом 15-20% запаса.

Трехфазные генераторы обслуживают сети, к которым подключают энергоёмкое оборудование, работающее от напряжения 380 В:

станки;

компрессоры;

насосы и т.п.

«Трёхфазники» в основном используют на производственных предприятиях и стройплощадках. Их также устанавливают в частных домах с трёхфазным вводом для подключения насоса, сауны, двигателя автоматических ворот.

Если же в доме есть трёхфазный ввод, но использование соответствующих потребителей не предвидится, лучше остановить выбор на однофазном агрегате. Это будет дешевле и исключит риск перекоса фаз. Схема такого подключения хорошо известна профессиональным электрикам.