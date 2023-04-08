Вместо полигонов ТБО: ученые нашли место, куда можно складывать мусор

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета разработали технологию захоронения переработанных твердых бытовых отходов на выработанных участках соляных шахт. Это, по их мнению, решит экологическую проблему в стране и сократит расходы компаний на закладку горных выработок. Их статья опубликована в «Горном журнале».

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«Мы предлагаем технологию, которая предполагает участие горнодобывающих компаний в государственных программах, связанных с экологией, и она будет оплачиваться из грантов или из фонда, формируемого при оплате населением коммунальных услуг за обращение твердых бытовых отходов», — цитирует пресс-служба пермского политеха доцента кафедры разработки месторождений полезных ископаемых, кандидата технических наук Дарью Кривогину.

Согласно этой технологии, мусор сначала должен пройти сортировку на перерабатывающем заводе. Далее не подлежащие вторичному использованию остатки раздробят на мелкие части, после чего отправят на закладочные работы в качестве дополнительного стройматериала. Это позволит горнодобывающим компаниям решить вопрос с недостатком компонентов для закладки и сократить расходы на их закупку, уверены ученые.