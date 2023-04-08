«Ездить в дождь»: в МЧС рассказали, что запрещено делать с электросамокатами

Езда на электросамокатах в дождь, самостоятельная модернизация и нарушение режима зарядки этого популярного транспортного средства опасны для жизни. В прошлом году из-за нарушения правил их эксплуатации, неисправности зарядных устройств и самой техники произошло почти два десятка возгораний, сообщили в МЧС России и напомнили о простых правилах, которые помогут сделать катание на электросамокатах безопаснее для себя и окружающих.

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«Запрещено: нарушать режим зарядки, установленный заводом-производителем; самостоятельно передвигаться детям до 14 лет; брать с собой пассажиров и кататься с детьми без установки детского сиденья или подножки; разбирать и модернизировать самокат самостоятельно; ездить в дождь», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Спасатели также напомнили, что правило «один самокат – один человек» закреплено в законе и за его нарушение предусмотрен штраф. При езде на самокате они порекомендовали надевать защитный шлем и следить за исправностью двухколесного транспорта на аккумуляторах во избежание короткого замыкания.

«Помните: ваша безопасность — ваша ответственность», — резюмировали в МЧС.

