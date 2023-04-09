Акции недели: «Транснефть» интригует рынок дивидендами

За эту неделю Индекс МосБиржи прибавил еще 2,36%, обновив в четверг свой максимум почти за год – с 14 апреля 2022-го. Без малого три четверти бумаг, входящих в его состав, завершили торговую пятидневку в плюсе, но лишь префы «Транснефти» показали двузначный рост – 18,61%.

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Это был еще один этап переоценки компании на фоне противоречивых прогнозов размера ее дивидендов. Как и многие российские акции, префы «Транснефти» нашли локальное «дно» в октябре прошлого года – с тех пор они прибавили весомые 78,3%. Вот только уже к ноябрю они показали рост на 38%, а затем надолго ушли в боковик. И причиной была неясность с размером выплат.

Компания обычно отдавала акционерам 50% прибыли по МСФО, но 2022 год был необычным. От санкций «Транснефть» не должна была сильно пострадать, но точные цифры ее финансовых результатов неизвестны. По грубым прикидкам получалось, что ноябрьские котировки позволяют надеяться на 13-15% дивидендной доходности. Но кто мог знать наверняка?

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И из боковика привилегированные акции «Транснефти» вышли только в марте – сразу после того, как Сбер объявил, что намерен пустить на дивиденды сумму, соответствующую не 50% и даже не 100%, а двум прошлогодним прибылям. Было очевидно, что причина этого – потребности российского бюджета. Между тем все обыкновенные акции «Транснефти» принадлежат государству. И ситуация была мгновенно экстраполирована на торгующиеся на рынке префы.

Через несколько дней «Интерфакс» передал, что «Транснефть» намерена заплатить за 2022 год. «Дивиденды? Конечно, планируются. В каком объеме – не знаю, пока ещё это не обсуждалось», - сказал член совета директоров трубопроводной монополии Геннадий Шмаль, сообщив, что решение по этому вопросу, вероятнее всего, будет в июне. И аналитики начали активно обсуждать варианты.

«Учитывая потребности бюджета, на выплату дивидендов может быть направлено, как минимум 50% от чистой прибыли, вплоть до 100%, - писали в конце марта аналитики ПСБ. – Если Транснефть заработает по итогам 2022 года 180 млрд руб. (вероятность высока) и распределит 100% на дивиденды, то акционеры могут получить 24,8 тыс. руб./акцию (доходность 23,8%)».

Исходя из таких оценок, даже выросшие котировки выглядели заманчиво. Другое дело, что многие аналитики исходят все-таки из выплаты 50% прибыли. И более того, они при этом расходятся во мнении: получающаяся дивидендная доходность в 11-12% - это много или мало?

«Транснефть сохраняет на прежних уровнях объемы транспортировки за счет и стабильной добычи в РФ, и на удивление высокого экспорта нефтепродуктов, - писали, например, на этой неделе аналитики ИБ "Синара" Кирилл Бахтин и Василий Мордовцев. – Дивидендная доходность в 12% на горизонте в год видится весьма приличной для эмитента с низким коэффициентом ‘бета’».

И в тот же день аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман отмечал: «По нашим оценкам, если норма выплат останется на отметке 50% прибыли, то дивидендная доходность ‘префов’ за 2022 год может составить 11% — недостаточно высокое значение для существенной переоценки стоимости компании. При этом без повышения нормы выплат потенциала для значительного роста дивидендов у ‘Транснефти’ нет, что, на наш взгляд, ограничивает дальнейший апсайд в акциях компании».

Но покупатели префов «Транснефти» явно смотрели на них с большим оптимизмом. Как раз после появления такой оценки аналитика рост этих бумаг резко ускорился, что и позволило им поставить рекорд по итогам недели.