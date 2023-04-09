Автомобили Lada Granta адаптировали для перевозки лежачих больных

Нижегородская производственно-коммерческая фирма «Луидор» разработала дешевую альтернативу медицинским фургонам Lada Largus — санитарный автомобиль на базе упрощенной «Гранты» в кузове лифтбек. В салоне демонтирована секция заднего дивана, отодвинуто вперед переднее пассажирское кресло и установлены носилки, сообщает портал motor.ru.

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По данным издания, медицинские пятидверки сделаны на базе самого дешевого лифтбека без подушек безопасности и блока «ЭРА-ГЛОНАСС». Их цена начинается от 942,5 тыс. рублей. При этом исходный лифтбек в версии Classis`22 стоит от 698,3 тыс. рублей. Цены на Lada Largus стартуют от 1,3 млн рублей.

Усовершенствованная «Гранта» не предназначена для экстренной транспортировки больных, говорится в ее описании на сайте «Луидора». При необходимости компоновку салона можно вернуть на классические 2 + 3.

Минздрав Чувашии уже получил 28 упрощенных пятидверок, адаптированных для перевозки маломобильных пациентов. До конца года поступит еще 14 машин. Как уточнили в региональном Минздраве, врачебные бригады сельских больниц смогут выезжать на таких автомобилях на неотложные вызовы, вакцинацию, диспансеризацию и транспортировать маломобильных пациентов.

