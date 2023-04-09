Белоруссия начнет получать от России обратный акциз на нефть

Минск с апреля будет получать денежные средства от компенсации обратного акциза в нефтепереработке, заявил посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой. При этом он подчеркнул, что вопрос «равного доступа к трубе», как у российских нефтедобывающих компаний, не снимается, так как Белоруссия должна иметь «условия не хуже, чем при экспорте российской нефти на рынки третьих стран», сообщает агентство БелТА.

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«С текущего месяца Беларусь начнет получать деньги от компенсации обратного акциза в соответствии с договоренностями, которые были достигнуты в прошлом году в рамках реализации союзной интеграционной программы в налоговой сфере. Безусловно, мы не снимаем наш вопрос равного доступа к "трубе" — такого же, как у российских нефтедобывающих компаний, чтобы мы имели условия не хуже, чем при экспорте российской нефти на рынки третьих стран», — заявил Крутой.

В России демпфирующий механизм в нефтяной отрасли, который призван сдерживать рост цен на внутреннем рынке топлива, был введен в 2019 году. Он предполагает обратный акциз для производителей топлива, — государство компенсирует НПЗ часть разницы в цене в случае, если бензин и дизтопливо стоят дороже за границей, чем на внутреннем рынке РФ.

По поводу ценообразования на сырую нефть посол сообщил, что об этом будут договариваться сами компании. А если у них не получится, возможно, появится «некая смешанная совместная комиссия, которая могла бы принимать с учетом всех аспектов финальные решения», отметил он, подчеркнув, что для Белоруссии важно держать ценовой паритет на уже готовые нефтепродукты в районе 10-15%.

Посол также сообщил, что проект соглашения об объединенном рынке электроэнергии уже практически готов.

«Здесь президенты акцентировали и подтвердили, что, конечно, оно должно быть увязано с газовой дорожной картой, потому что у нас в любом случае, невзирая на то, что в этом году уже будет завершено строительство атомной станции и доля генерации от АЭС вырастет, но тем не менее 50% или даже больше у нас будет производство электроэнергии из природного газа. Поэтому здесь невозможно, не финализировав газовую карту, говорить о полноценном объединенном рынке электроэнергии», — добавил Крутой.

