Белоруссия начнет получать от России обратный акциз на нефть

Минск с апреля будет получать денежные средства от компенсации обратного акциза в нефтепереработке, заявил посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой. При этом он подчеркнул, что вопрос «равного доступа к трубе», как у российских нефтедобывающих компаний, не снимается, так как Белоруссия должна иметь «условия не хуже, чем при экспорте российской нефти на рынки третьих стран», сообщает агентство БелТА.
«С текущего месяца Беларусь начнет получать деньги от компенсации обратного акциза в соответствии с договоренностями, которые были достигнуты в прошлом году в рамках реализации союзной интеграционной программы в налоговой сфере. Безусловно, мы не снимаем наш вопрос равного доступа к "трубе" — такого же, как у российских нефтедобывающих компаний, чтобы мы имели условия не хуже, чем при экспорте российской нефти на рынки третьих стран», — заявил Крутой.
В России демпфирующий механизм в нефтяной отрасли, который призван сдерживать рост цен на внутреннем рынке топлива, был введен в 2019 году. Он предполагает обратный акциз для производителей топлива, — государство компенсирует НПЗ часть разницы в цене в случае, если бензин и дизтопливо стоят дороже за границей, чем на внутреннем рынке РФ.
По поводу ценообразования на сырую нефть посол сообщил, что об этом будут договариваться сами компании. А если у них не получится, возможно, появится «некая смешанная совместная комиссия, которая могла бы принимать с учетом всех аспектов финальные решения», отметил он, подчеркнув, что для Белоруссии важно держать ценовой паритет на уже готовые нефтепродукты в районе 10-15%.
Посол также сообщил, что проект соглашения об объединенном рынке электроэнергии уже практически готов.
«Здесь президенты акцентировали и подтвердили, что, конечно, оно должно быть увязано с газовой дорожной картой, потому что у нас в любом случае, невзирая на то, что в этом году уже будет завершено строительство атомной станции и доля генерации от АЭС вырастет, но тем не менее 50% или даже больше у нас будет производство электроэнергии из природного газа. Поэтому здесь невозможно, не финализировав газовую карту, говорить о полноценном объединенном рынке электроэнергии», — добавил Крутой.