«Дикая Мята» — 3 дня музыки и любви

«Дикая Мята» — крупнейший независимый музыкальный фестиваль — в этом году пройдет 16–18 июня на легендарном поле в Тульской области (пос. Бунырево), которое уже много лет собирает меломанов со всей страны. Гостей фестиваля в 2023 году ждет 100 концертов за три дня — рок, инди, альтернатива, фолк — представили самых разных музыкальных жанров выступят на нескольких сценах фестиваля.

К списку артистов «Дикой Мяты» присоединился один из самых узнаваемых хип-хоп исполнителей России, самобытный музыкант и артист - Антоха MC (прим. Антон Кузнецов). Его жизнеутверждающие песни с расслабленной подачей и аккомпанементом трубы попадают точно в сердце и никого не оставляют равнодушным. В конце мая Антоха МС выпустит полноформатный, 10-й по счету, альбом, и приедет на фестиваль, чтобы поделиться со слушателями новой музыкой, теплыми эмоциями и, конечно, яркими и любимыми хитами.

На «Дикой Мяте» впервые выступят одни из главных представителей альтернативной музыкальной сцены – группа «Слот». Выступления музыкантов всегда проходят ярко и с полной отдачей как для всех присутствующих – гостей фестиваля ждут главные хиты за более чем 20 лет творчества

Также стали известны, подробности расписания: в субботу, 17 июня, радовать гостей фестиваля своими выступлениями будут Леонид Агутин, The Hatters, Polnalyubvi, Alai Oli и Найк Борзов.

Лайн-ап «Дикой Мяты-2023»: Леонид Агутин, The Hatters, LUMEN, Sati Etnica, «Наив», Alai Oli, Polnalyubvi, «Нейромонах Феофан», «Заточка», Drummatix, Jane Air, Найк Борзов, «Слот», Меги Гогитидзе, Stigmata, Wildways, Антоха МС, PALC, «Казускома», Spokan Girls, DenDerty, Пол Пунш, «Сруб», Хмыров, «Ермак!», «Собачий Lie», «видеокассета твоих родителей», «Манго Буст», Васса Железнова, «Сегодняможно», Приятели покойного», Soltwine и «Ищукосьеву» и многие другие.