Глафира Тарханова: «Я люблю интересные задачи»

Шесть лет назад российской публике был впервые представлен жанр иммерсивного спектакля в постановке Мигеля при поддержке Вячеслава Дусмухаметова по мотивам пьесы Генрика Ибсена «Привидения». 21, 23 и 28 апреля состоятся премьерные показы с Глафирой Тархановой (т/с «Громовы», «Измены») в роли Хелен А.

Мы задали актрисе несколько вопросов о ее новой театральной работе.

— Глафира, в этом апреле вы присоединились к иммерсивной постановке Мигеля «Вернувшиеся: Иная реальность». Чем вас привлек этот проект?

— В первую очередь я была в восторге от ШОУ как зритель! От работы актеров, от нового формата и в целом от атмосферы особняка!

— Как в нескольких словах можно объяснить читателям, что такое «иммерсивность», и зачем идти в иммерсивный театр?

— Ты становишься участником ШОУ, а не просто зрителем, ты сам выбираешь за кем смотреть, кто из героев именно тебя привлекает, поэтому у каждого будут индивидуальные ощущения; у каждого в шоу свой путь. Всё рядом: актеры, старинный дом, где все предметы в зоне доступа, ты будто сам призрак этого дома. А побывать в таинственном особняке, я думаю, это детская мечта каждого.

— Что бы вы посоветовали зрителям: с чего начать новичку? Как избавиться от ощущения, что упускаешь что-то в другой комнате?

— Позаботьтесь об удобной обуви, так как в жажде приключений вы сделаете не одну 1000 шагов. Главное, быть здесь и сейчас, в одиночестве тоже есть смысл, в собственных ощущениях, какими они бы не были. Почему человеку самому с собой скучно? Здесь можно прислушаться к запахам, атмосфере… я думаю, не только актеры, но и поведение других зрителей — тоже иногда повод для наблюдения, какие мы все разные в одних и тех же обстоятельствах…

— Каких новых навыков от вас как от актрисы потребовало иммерсивное шоу?

— Я люблю новые интересные задачи! Пожалуй, в других спектаклях музыка подстраивается под меня, а в шоу — я под музыку, ритм сцен четко выверен и это круто! Также были репетиции с партнёрами, тщательный ввод, это очень ценно!

— Опишите свою героиню — какая она?

— Жаждущая любви! Хелен хочет доказать себе и всем остальным, что знает, как надо. Она, одинокая и мощная, находится в поисках истинного смысла происходящего.

— У вас есть любимое место в особняке?

— Наверное, спальня Хелен, это пространство ее объединения с Хелен Б (ее Альтерэго), там настоящие чувства: страх, желания, неуверенность, тревога, воспоминания, все то, что она тщательно скрывала во всех остальных комнатах, где должна соблюдаться светскость и приличное поведение!

— А любимая деталь, которую можно найти?

— Я думаю, у каждого зрителя она своя, ее нужно найти… Здорово, что можно, например, прилечь на кровать пусть даже в пустой комнате и почувствовать себя хозяйкой этого пространства, допустить мысль, что ты и есть Хелен.

— Как вы импровизируете в «Вернувшихся»?

— О, мне этим ещё предстоит овладеть. Я думаю, это придет с опытом, так как зрители, партнеры-участники привносят свою индивидуальность. Каждый показ непредсказуем. Меняются партнеры, зрители — все это прекрасный живой эксперимент!

— Насколько спектакль зависит от тех зрителей, которые приходят на спектакль. И главный секрет — как вы с ними взаимодействуете?

— В целом спектакль независим, но нюансы могут меняться. А вот от самого зрителя очень зависит, какие он получит впечатления, готов ли он пустить шоу в себя, прислушаться к себе, почувствовать новое? А по поводу взаимодействия со зрителем… Пусть это останется в секрете? Приходите и все почувствуете!

— Расскажи о своих творческих планах на 2023 год?

— Главный план — много работать! Последние годы были такими непредсказуемыми, я прислушиваюсь к тому, что происходит вокруг и чего хочу лично я, ищу совпадения. Еще несколько месяцев назад я только мечтала быть участницей ШОУ, и вот я здесь! Пусть и другие творческие мечты сбудутся в предстоящем году!