Израиль в четыре раза увеличил импорт российской водки

Израиль по итогам 2022 года в четыре раза увеличил закупки российской водки, став мировым лидером по импорту из РФ данной продукции. Так, в 2021 году импорт в денежном выражении там был на уровне $5,7 млн, а в 2022-м он достиг $24,7 млн, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ООН Comtrade.

Статья по теме: Продажи алкоголя растут, но пить россияне больше не стали

Второе место по импорту российской водки заняла Германия, которая сократила закупки до $7,5 млн с прежних $43,4 млн. На третьем месте — Армения, которая также уменьшила импорт почти вдвое, – с $13,2 млн до $6,9 млн.

В десятку главных покупателей российской водки по итогам 2022 года также вошли США, сократившие импорт более чем вчетверо — до $5 млн, Грузия, которая закупила продукцию на $3,9 млн, Азербайджан с объемом импорта в $3,4 млн, Чехия ($3,3 млн), Болгария ($2,5 млн) и Словакия ($2,2 млн).

