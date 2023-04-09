Минобороны сообщило о ликвидации четырех групп украинских диверсантов

За прошедшие сутки Вооруженные силы РФ нанесли поражение 98-ми артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 127-ми районах зоны проведения спецоперации. Вблизи города Запорожье было уничтожено хранилище с 70 тыс. тонн топлива, а в Харьковской области поражен передовой командный пункт оперативной группировки украинских войск «Харьков». Кроме того, была пресечена деятельность четырех групп украинских диверсантов, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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«В районе населенного пункта Великий Бурлук Харьковской области поражен передовой командный пункт оперативной группировки украинских войск "Харьков". В районах населенных пунктов Орехов Запорожской области и Угледар Донецкой народной республики уничтожены склады ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов 102-й бригады территориальной обороны и 72-й механизированной бригады ВСУ. Кроме того, в районе города Запорожье высокоточным ракетным ударом уничтожено хранилище с 70 тысячами тонн топлива, накопленного для обеспечения действий группировки ВСУ на Донбассе», — сообщил Конашенков.

На Купянском направлении, по его словам, было уничтожено свыше 35-ти украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, а также два автомобиля. Кроме того, в районах Синьковки Харьковской области и Новоселовского ЛНР российские военные обезвредили две украинские диверсионно-разведывательные группы. На Красно-Лиманском направлении ликвидированы до 55-ти украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, автомобиль, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубица Д-20. На Донецком направлении противник потерял свыше 250-ти украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины, девять автомобилей, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», а также гаубицы «Мста-Б» и Д-20.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях подразделения российской группировки войск «Восток» нанесли поражение ВСУ в районах Павловки и Водяного ДНР, а близ Новоселки и Владимировки пресекли деятельность еще двух украинских диверсионно-разведывательных групп. За сутки на данных направлениях уничтожено до 20-ти украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубицы Д-20 и Д-30. На Херсонском направлении были ликвидированы до 60-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей, самоходные артиллерийские установки «Акация» и «Гвоздика», а также пушка «Гиацинт-Б».

Российские средства ПВО за сутки перехватили десять реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS» и «Смерч», а также одну оперативно-тактическую ракету «Гром-2». Кроме того, были сбиты 14 украинских беспилотников.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 406 самолетов, 228 вертолетов, 3716 беспилотных летательных аппаратов, 415 зенитных ракетных комплексов, 8593 танка и других боевых бронированных машин, 1078 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4543 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 9387 единиц специальной военной автомобильной техники», — добавил Конашенков.

