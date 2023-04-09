Москва вошла в топ-10 городов мира с наибольшим количеством миллиардеров

Столица России вышла на шестое место среди городов с наибольшим количеством миллиардеров в международном рейтинге Forbes. По подсчетом издания, в Москве проживает 61 миллиардер, что на восемь больше, чем в прошлом году. По их общему капиталу город занял третье место в мировом рейтинге, он оценивается в $307 млрд, что на $92 млрд больше, чем в 2022 году. Самым же богатым москвичом назван основатель компании «Интеррос» Владимир Потанин с состоянием в $23,7 млрд.

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«Почти четверть миллиардеров мира проживает в 11 космополитических городах. Их совокупное состояние превышает $2,8 трлн», — говорится в публикации издания.

На первом месте рейтинга вновь оказался Нью-Йорк со 101 миллиардером, владеющим $616,8 млрд. На втором месте — Гонконг (70 миллиардеров с состоянием $286,8 млрд), на третьем — Пекин (68 миллиардеров с капиталом в $247,2 млрд), на четвертом — Шанхай (65, $181,9 млрд), на пятом — Лондон (63, $294,9 млрд). Следом за Москвой идут Мумбаи (56 миллиардеров), Шэньчжэнь (54), Сингапур (46), Дели и Сан-Франциско (по 37 миллиардеров).

«Москва в этом году поднялась с седьмого на шестое место, несмотря на западные санкции. Состояние двух третей горожан-миллиардеров увеличилось, двое были безубыточными, и только у двоих состояние уменьшилось. Владимир Потанин ($23,7 млрд долларов) занял место Владимира Лисина ($22,1 млрд долларов) в списке самых богатых людей города», — говорится в аннотации Forbes.

