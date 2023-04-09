«Справедливость на свете есть»: Усс поблагодарил всех, кто помог его сыну вернуться в РФ

Губернатор Красноярского края Александр Усс и публично поблагодарил всех, кто помог вернуться его сыну Артему в Россию и поддерживал его. Отдельные слова благодарности губернатор адресовал президенту РФ Владимиру Путину. Соответствующее видеообращение он опубликовал в своем Telegram-канале.

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«Несмотря на всю сложность и безысходность ситуации, где-то внутренне я был убежден, что и справедливость на свете есть, и Артем — сибиряк, поэтому выдержит эти испытания и обязательно вернется на родину. Этот путь был очень непростым, есть много версий, предположений как в наших, так и в зарубежных СМИ, я не стану их комментировать. Думаю, с большим основанием об этом мог бы сказать Артем, но человек он по разным причинам не склонный к публичности, и будет ли он об этом говорить, что и когда, я не знаю. Хочу от всей души сказать спасибо всем, кто поддерживал, болел, и не только за нас, но и за Красноярск, Сибирь, Россию», — заявил Усс.

Он также отметил, что за границей очень много «порядочных и искренних людей», которые поддерживают Россию, симпатизируют ей и в трудные моменты готовы подставить плечо. Отдельные слова благодарности губернатор адресовал президенту РФ Владимиру Путину.

«Он не просто руководитель нашего государства, он человек с большим и открытым сердцем», — добавил Усс.

В прошлом году Уссу-младшему и еще пяти россиянам в США предъявили обвинения в уклонении от санкций, отмывании денег, в контрабанде нефти венесуэльской компании и передаче продукции двойного назначения, уточняет РИА Новости. Сына губернатора задержали по американскому ордеру в миланском аэропорту 17 октября. В начале декабря его перевели под домашний арест. 21 марта апелляционный суд Милана одобрил экстрадицию Артема Усса в США. 29 марта россиянин скрылся в неизвестном направлении из съемной квартиры под Миланом. 4 апреля стало известно, что Артем Усс находится в России. По его словам, он вынужденно совершил побег из-за неверия в объективность правосудия, когда против России «играют без правил».

