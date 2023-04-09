В Киево-Печерской лавре одновременно начали богослужение предстоятели ПЦУ и УПЦ

Глава Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний по случаю Вербного воскресенья проводит богослужение в Трапезном храме Киево-Печерской лавры. В это же время на улице на площади перед Крестовоздвиженской церковью службу начал митрополит УПЦ Московского патриархата Онуфрий, передает ТАСС.

Статья по теме: Изгнание из Киево-Печерской лавры

Судя по видеотрансляции в YouTube, площадь полностью заполнена прихожанами, обстановка спокойная. Ночью предстоятель УПЦ также возглавил всенощное бдение в храме преподобного Агапита Печерского на территории лавры и по традиции освятил иву и пальмовые ветви. На территории лавры, по информации украинских СМИ, приняты усиленные меры безопасности.

Обстановка вокруг лавры обострилась 30 марта, когда монахи УПЦ отказались покинуть обитель по требованию дирекции заповедника «Киево-Печерская лавра», в одностороннем порядке расторгнувшей договор бессрочной аренды монастыря. 1 апреля наместнику лавры митрополиту УПЦ Павлу было предъявлено обвинение в разжигании религиозной вражды и оправдании действий России, он отправлен под домашний арест на два месяца.

