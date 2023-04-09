В МИСИС создали «пистолет» для заживления ран

Специалисты Научно-образовательного центра биомедицинской инженерии НИТУ МИСИС создали первый в России «тканевой пистолет», который может останавливать кровотечения и запускать регенеративные процессы при ранениях легкой и средней степени тяжести. Устройство предназначено в первую очередь для работы в военно-полевых условиях и в зонах чрезвычайных ситуаций, сообщили в пресс-службе вуза.

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«Пистолет» одномоментно доставляет к ране обезболивающие, кровоостанавливающие и антибактериальные вещества. Перед работой два стандартных шприца объемом 20 мл заправляются биополимерами и медицинскими препаратами. Через специальный порт подсоединяется третий шприц и устройство заполняется «сшивающим агентом», после чего заправляющий шприц отключается. При нажатии на курок ультразвуковая система собирает все компоненты в области печати, формируя полимерный сшитый биоматериал. Биоактивный материал образует на ране пленку, предотвращая попадание бактериальной инфекции и создавая благоприятные условия для ускоренного заживления, пояснили в МИСИС.

«В отличие от существующих мировых аналогов разработанное устройство является полностью автономным и питается от встроенных аккумуляторных батарей, которые могут быть заряжены через USB-порт», — уточнил автор разработки, инженер НОЦ Биомедицинской инженерии НИТУ МИСИС, кандидат технических наук Тимур Айдемир.

Себестоимость изготовленного образца составляет 40 тыс. рублей. Корпус и детали «пистолета» были напечатаны в НИТУ МИСИС c помощью FDM и SLA технологий 3D-печати. При запуске устройства в промышленное производство, можно будет использовать не 3D-печать, а литье из пластика, что сделает продукцию еще дешевле, считают разработчики.

Ученые уже провели исследования in vivo на базе НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина. Эксперимент на лабораторных мышах показал, что использование двухкомпонентного гидрогеля приводит к более быстрому заживлению ожоговых ран.

