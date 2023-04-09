В России создадут аппаратуру для межспутниковой связи

Ученые и специалисты Нижегородского госуниверситета имени Н.И. Лобачевского создадут в интересах АО «Решетнев» аппаратуру для межспутниковой связи. Оборудование будет предназначено для организации широкополосного канала межспутниковой связи в сверхвысоких диапазонах частот для многоспутниковых систем, сообщается в Telegram-канале АО «Решетнев».

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«Компания "Информационные спутниковые системы" имени академика М. Ф. Решетнева" инициировала создание перспективной аппаратуры для межспутниковой связи. В разработке аппаратуры участвуют ученые и специалисты Нижегородского государственного университета имени Н. И. Лобачевского. Итогом их труда станет макет оборудования, которое предназначено для организации широкополосного канала межспутниковой связи в сверхвысоких диапазонах частот для многоспутниковых систем», — сообщили на предприятии.

Там также отметили, что вуз-партнер проводит эту научно-исследовательскую работу в рамках федерального проекта «Передовые инженерные школы».

